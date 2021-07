Roeiers Niels Van Zandweghe en Tim Brys gaan voor medaille: “Uzelf smijten, dat moet hé als je wil winnen”

Olympische SpelenD-Day voor Niels Van Zandweghe en Tim Brys. Om 4u30 vannacht beginnen hun Olympische Spelen in Tokio. Zij komen in actie in de tweede halve finale in de lichte dubbeltwee. Voor onze reeks ‘Tijd voor Tokio’ zaten wij in aanloop naar de Spelen in het spoor van het duo. “We zijn op de top van ons kunnen.”