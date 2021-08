Reservist Devos helpt feilloos België naar teamfinale jumping: “Er valt mentale blok af”

Olympische SpelenAls tweede beste land geplaatst voor de teamfinale in jumping: dat doet vandaag dromen van een Belgische medaille. Helaas is paardensport erg grillig. Reservist Pieter Devos viel in de kwalificaties wel feilloos in voor de onfortuinlijke Niels Bruynseels.

De spots stonden gisteren toch op Devos. Eerst viel hij bij de olympische selectie helemaal uit de boot, in laatste instantie mocht hij als reservist Yves Vanderhasselt vervangen en nu sprong hij gewoon mee in de landenkwalificatie. Bruynseels wou gezien de weifeling van zijn paard Delux na een afgetrapte hoef in de individuele finale geen risico’s nemen.

Devos stelde niet teleur: net als Jérôme Guéry en Grégory Wathelet liet hij geen enkele balk vallen. Het Belgische team raapte samen vier strafpunten door een tijdsoverschrijding. Maar als tweede best land mochten ze door naar de finale. Zweden stak er bovenuit met nul strafpunten. Van de toplanden plaatste Nederland zich nipt. Het sterke Ierland is geen concurrent meer door een val een ruiter.

“Er valt een mentale blok van me af”, zei Pieter Devos. “Ik ben dankbaar dat mijn paard (Claire Z) me gegeven heeft wat ik van haar verwacht had. Na mijn speciale traject in de laatste weken heeft het paard me er doorgetrokken.” Devos voelde wel mee met de onfortuinlijke Bruynseels: “Ik vind het heel erg voor hem. Niels en ik zijn kameraden, op wedstrijden twee handen op een buik. Het was mentaal speciaal dat ik zijn plek innam.”

Vandaag (12 uur) staan de tellers in de finale met de beste tien landen weer op nul. De sterke start in de teamkwalificaties toont aan dat de paarden in vorm zijn. Maar in de individuele finale konden de ruiters ook een feilloze kwalificatie niet omzetten in de finale. De jumpingruiters doen liever geen boude uitspraken over medaillekansen: “Paardensport is veel meer onvoorspelbaar dan 99% van de andere sporten hier”, zegt Devos. “Vandaag zag ik sommige paarden die normaal nooit weigeren dat wel doen. De paarden kunnen ook niet praten of zeggen: ‘Oké, van die sprong ben ik bang, ik wil er anders naartoe. Het blijft een inschatting van de ruiter.”

Zweden zou wel wat hors categorie zijn. België zal voor de finale ook van tactiek moeten veranderen en meer de tijd in het oog houden: “Want dan kan het ons een plaats kosten.” De andere twee ruiters starten ook met vertrouwen, zeggen ze. Guéry spoelde zijn fout als ruiter in de individuele finale door met een feilloos parcours. Wathelet mag in de finale als laatste Belg springen, wie weet voor een medaille. “Dat vind ik niet erg. Ik ben ervaren. Met die druk kan ik om.”

Volledig scherm Jérôme Guery en zijn paard Quel Homme de Hus. © AP

Volledig scherm Gregory Wathelet en zijn paard Nevado S. © BELGA

