‘Reserve’ Thomas Briels mag al opdraven door blessure Tom Boon: “Het blijft pijnlijk dat ik niet bij de zestien zat”

Olympische SpelenOpvallend: Thomas Briels (33) was in het eerste oefenduel van de Red Lions al van de partij, hoewel hij aanvankelijk slechts als ‘reserve’ geselecteerd was. Maar aanvaller Tom Boon liep een scheur aan de kuit op en raakt ten vroegste voor het tweede groepsduel klaar.

Briels lijkt dus op zijn beide oren te mogen slapen: hij zal speelminuten krijgen in zijn vierde Olympische Spelen na Peking, Londen en Rio. De regels waren kort voor de Spelen in Tokio al gunstig veranderd. De twee hockeyveldspelers die als reserve meegaan, mogen anders dan vroeger wél in het olympisch dorp met de groep vertoeven. Per match mag de bondscoach in deze Spelen ook zestien spelers uit de groep van achttien aanduiden, wat de speelkansen voor Briels en de andere reserve Augustin Meurmans vergroot. Met een hels programma van mogelijk acht wedstrijden op 13 dagen is het geen overbodige luxe om eens te ‘switchen’.

Briels zal dus in de openingswedstrijd tegen Nederland gewoon bij de zestien namen horen. Want Boon raakt tegen zaterdag nog niet speelklaar. Hij herstelt van een spierscheur in de kuit. “Ik heb die drie weken geleden opgelopen”, zegt Boon. “Volgens de fysio geneest het goed. We bekijken het dag per dag, mogelijk kan ik al tegen de tweede groepswedstrijd fit raken.” Het gewijzigde reglement speelt ook in de kaart van Boon: “Nu voel ik iets minder druk om me vóór de start van de Spelen te moeten klaarstomen.”

Boon is niet het enige blessuregeval bij de Red Lions. Ook Cédric Charlier bleef tegen Argentinië aan de kant met last aan de hamstrings. Loick Luypaert viel dan weer uit in het eerste kwartier. Hij kreeg een hockeystick van een Argentijnse speler tegen het hoofd en kon niet voort. De verzorgers moesten de bloedende wonde stelpen met vier hechtingen. “Maar het komt in orde”, stelde Luypaert gerust.

Voor Briels ziet de wereld er alleszins anders uit dan een kleine maand geleden: het nieuws toen dat hij als kapitein en een van de meest gecapte speler niet bij de zestien hoorde, kwam als een mokerslag aan. Nu voelt hij zich toch meer deel van de groep: “Het is leuk dat ik alles kan meedoen. Al blijf ik wel wat met een dubbel gevoel zitten. Het blijft pijnlijk dat ik niet bij de zestien zat. En ik wist dat er moeilijke momenten zouden komen op de Spelen. Ik probeer op mezelf te focussen. Ik voel me fit en sta klaar als ze mij nodig hebben.”

Voor reservedoelman Loic Van Doren is de situatie wel nog anders. Hij mag als enige speler niet bij de Red Lions in het olympisch dorp vertoeven. Hij verblijft met de keeperstrainer op een hotel buiten het dorp. “Dat is mentaal moeilijker”, zegt Briels. “Ik hoop dat er toch een moment komt om ze in het olympisch dorp te krijgen.”

Met al drie Spelen op zijn teller kan Briels vergelijken hoe anders de omstandigheden nu in Tokio zijn. Ook tijdens hun voorbereidingsstage in Hiroshima moesten ze al heel strikt het coronaprotocol volgen. “We voelden ons precies gevangen genomen. Ze hielden ons heel goed in de gaten, aan de lift stond 24 uur op 7 een mannetje. Gelukkig zijn we hier met een heel team en konden we ons wel amuseren.”

In het olympisch dorp ondervinden de Red Lions iet meer bewegingsruimte: “Maar we moeten ook buiten steeds met een mondmasker lopen, en bij het eten plastieken handschoenen gebruiken. Aan de (afgeschermde, red) tafels moeten we wat roepen om elkaar te verstaan.”

