REPORTAGE. Hopen, juichen, bibberen, ontploffen, huilen en nòg eens juichen op een gouden dag: “Wat een emotie. Sport is toch schoon, hé?”

Ex-at­leet, ex-voetballer, ex-burgemees­ter en ex-Kamerlid: dit is Roger Lespagnard (74), de coach achter Nafi Thiam

17:57 Even leek hij de tweede olympische titel van zijn poulain te moeten missen door een positieve Covid-test, maar na een hertest mocht Roger Lespagnard toch het atletiekstadion in. De 74-jarige coach van Nafi Thiam is een man die van vele markten thuis is. Hij stond zelf drie keer op de Spelen, voetbalde bij Standard, was jarenlang burgemeester en zelfs volksvertegenwoordiger. “Nafi en ik hebben hetzelfde karakter. We zijn beiden echte competitiebeesten.”