REPORTAGE. Boogschutter Jarno De Smedt trapt zonder fans maar met krekels Spelen voor België af en doet noodoproep: “Kan iemand mij kostuum voor openingsceremonie lenen?”

De Spelen in Tokio zijn al betiteld als de Stille Spelen, publiek is niet toegelaten. Die ervaring zal Jarno De Smedt bij zijn olympisch debuut dus moeten missen, al heeft hij er in zijn sport wel baat bij dat er niet teveel lawaai is. Handboogschieten is een opperste concentratiesport. Het mooie natuurdomein Yumenisho Park als olympisch decor voor zijn discipline helpt voor de mentale rust, de site bevat veel groen en achter de schietrozen bevinden zich de glazen serres van botanische tuinen. Helemaal stil is het evenmin: de krekels produceren opvallend veel geluid om het gebrek aan fans te compenseren.