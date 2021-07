Remco Evenepoel vlak voor afreis naar Tokio: “Wout en ik zijn allebei medaillekandidaten, maar hij heeft streepje voor”

En of Remco Evenepoel zin heeft in de Olympische Spelen. “Het is nu bijna een jaar nadat de Spelen oorspronkelijk moesten doorgaan, ook bijna een jaar na mijn val. Het is dus heel leuk dat ik hier kan staan.”

Vanavond vertrekt hij met een vlucht van zo’n 11 uur naar Japan. “Het is een voordeel dat het een nachtvlucht is. Ik heb vandaag nog een goeie training gehad, dus ik zal wel goed slapen (lacht). Als ik een uurtje of acht kan slapen, zal het voor de overige drie uur wel meevallen. Waarom ik mijn eigen kussen meeneem? Je weet nooit welke kwaliteit je moet verwachten in de hotels.”

Evenepoel trok recent naar het Italiaanse Livigno, waar hij nog een hoogtestage afwerkte. Een hele goeie keuze, zo zegt hij zelf. “Ik heb daar nog een paar stappen vooruit gezet, ben een paar procentjes verbeterd. Nu werk ik de komende dagen nog een paar goeie trainingen in Tokio af.” Om binnen twee weken met welke ambitie aan de start te komen? “Wout (van Aert, red.) en ik kunnen allebei voor een medaille gaan. Maar Wout is in hele goeie doen, dus hij heeft een streepje voor op de rest. Voor de rest maken we er het beste van en gaan we vooral genieten.”

Evenepoel arriveert op Zaventem, mét eigen kussen:

Volledig scherm Evenepoel voor de afreis naar Tokio. © VTM