Remco Evenepoel van het roeien, spring in’t veld die jury inpalmt en 16-jarige die lat op twee meter legt: “Als zij het niet kan, dan niemand”



Olympische SpelenDe weelde is groot. Ontmoet een nieuwe lading Belgische toppers in de vijfde aflevering van ‘Next Gen olympiërs‘. Wat te denken van een 16-jarig hoogspringtalent dat met voorsprong de beste van haar leeftijd is? Of een lieve en guitige flapuit die de sport waar ze nu zó hard in charmeert aanvankelijk tot tranen toe haatte. En dan is er nog een krachtpatser in het roeien, wiens verhaal wel erg veel lijkt op dat van Remco Evenepoel.