Remco Evenepoel is blij voor Van Aert en kijkt al uit naar de tijdrit: “Hopelijk staan we woensdag met twee op het podium”

“We zijn hier gekomen met twee kopmannen voor een medaille en we hebben er één”, zei onze jonge landgenoot bij Sporza. “Het was een zware en warme dag. Ik viel aan, omdat iedereen serieus zat af te zien. Er schoten opeens andere landen wakker die heel de dag in de wielen hebben gezeten. Misschien heb ik daar krachten verspeeld voor de steile klim. Het is natuurlijk gemakkeijk gezegd achteraf. De periode van herstel was iets te kort tussen mijn aanval en de start van de klim. Daarom zat ik iets te snel op de limiet. Ik had wel een goed gevoel. Mijn benen draaiden heel goed. Parcours van woensdag moet me goed liggen. Het circuit op het einde is echt super lastig. Nu ga ik de batterijen opladen. Hopelijk staan we met twee op het podium woensdag”, besluit Evenepoel.