Remco Evenepoel gunt zichzelf de nodige tijd om opnieuw de oude te worden: “Dit is een transitiejaar”

Olympische SpelenEen topfavorietenstatus voor goud op de Olympische Spelen ? Neen, die meet Evenepoel zichzelf niet aan zaterdag in de wegrit. Tenminste: dat ‘top’ mag er even af. “Conditioneel heb ik stappen gezet. Maar in dit ‘Jaar 1 na De Val’ wacht ik op een definitieve ‘go’ van mijn lichaam.”

“Top is vooral Wout van Aert”, klonk het onder een zonwerende paraplu in de sauna van het Fuji International Speedway Circuit, aankomstvenue van de race. “Als je ziet hoe hij de voorbije weken rondvloog: die zit in de vorm van zijn leven. Van Aert oogt goed, scherp, fris. Hij heeft hier naartoe gewerkt. En dat is hem gelukt.”

Quote Ik heb me zo goed mogelijk proberen voor te bereiden. Een hoogtesta­ge ingepland, op tijd naar Tokio afgereisd, hier nog enkele zware trainingen afgewerkt. Sinds mijn laatste koersen (in België, red.) heb ik opnieuw stappen gezet, voel ik. Maar toch… het wordt een beetje alles of niets. Afhanke­lijk van hoe ik me voel en ik de wedstrijd zal doorkomen. Remco Evenepoel

Angst voor het parcours moet Van Aert volgens Evenepoel niet hebben. Al noemt hij het, ervaren verkenner die hij inmiddels is geworden: “Zwaar, zwaar, zwaar. Geen meter vlak, op en af van bij de start. De Mikunipas wordt voor Wout het moeilijkste punt. Supersteil, passages van 20-25%. Hij weegt toch gauw vijftien kilo meer dan de échte lichtgewichten. Dat kan doorslaggevend zijn. Maar toch: nadien is het nog een eind tot de finish. Slaagt hij er in om aan te klampen, dan rijden we tot daar… (wijst) dat bord van de laatste 200 meter. (lacht) En dan is het aan hem.”

Volledig scherm Remco Evenepoel. © BELGA

Een parcours waar Evenepoel zelf ook wel ‘happy’ van wordt, zegt hij. “Ik vergelijk het een beetje met de Clasica San Sebastian. Een lange klim in het midden en nog een paar lastige, weliswaar iets langere, op het einde.” In de Mikuni bespeurt hij dan weer een halve Mortirolo. “De col waarop ik hem op stage in Livigno heb gesimuleerd. Probleem is: je rijdt op een hele brede weg. Je ziet niet echt dat het bergop gaat, maar voelt het wel. Zonder beschutting ook, in de volle zon. En dat na bijna zes uur koers! Die warmte zal het nog eens extra lastig maken.” Terrein dat perspectieven biedt voor Tourgangers, veronderstelt hij. “Op voorwaarde dat die goed gerecupereerd zijn van de drie weken zware inspanning, natuurlijk. Pogacar weet inmiddels wel hoe het werkt, denk ik. Hij is wél mee tópfavoriet.”

Maar hij dus niet? We dringen aan. Omdat een Evenepoel-op-zijn-best altijd wel zijn rol kan spelen in zo’n veeleisende finale, weten we. Vraag is: hoe goed is hij? (lacht) “Dat zullen we zaterdag zien, hé. Ik heb me zo goed mogelijk proberen voor te bereiden. Een hoogtestage ingepland, op tijd naar Tokio afgereisd, hier nog enkele zware trainingen afgewerkt. Sinds mijn laatste koersen (in België, red.) heb ik opnieuw stappen gezet, voel ik. Maar toch… het wordt een beetje alles of niets. Afhankelijk van hoe ik me voel en ik de wedstrijd zal doorkomen.” Dat hij opvallend bescheiden en voorzichtig klinkt, merken we op. Evenepoel knikt. “Ja. Ik bevind me in een transitiejaar. ‘Het Jaar 1 na De Val’. Het is misschien jammer om te zeggen, maar ik gebruik 2021 om op zoek te gaan naar mijn oude (top)niveau. Komt dat nu? Eerder richting EK of WK? Tegen de Ronde van Lombardije? Of pas volgend jaar? So be it. Ik blijf geduldig, bekijk het dag per dag. En ik zal moeten accepteren hoe het loopt. Eerst moet mijn lichaam een soort van ‘go’ geven.”

Volledig scherm Remco Evenepoel. © BELGA

Het was het belangrijkste signaal dat zijn moeilijke groterondedebuut in mei, in de Giro, hem heeft gegeven, zegt Evenepoel. “Na één week stond ik tweede, net na de latere eindwinnaar. Wat op zich al een serieuze prestatie was na die zware crash, zes maanden zonder competitie en amper drie maanden volwaardige trainingsopbouw. Het leerde me dat ik dán al een rittenkoers van het kortere type, net onder de grote ronden, had kunnen winnen. Of tenminste op het podium had gestaan. Waardoor ik met een heel ander gevoel de rest van het seizoen had kunnen aanpakken. In plaats daarvan kwam, in die tweede Giroweek, het verval. En welden de twijfels op. Van dat ’t-was-‘k-weet-niet-hoe-slecht’-gevoel moest ik even af. Met de ploeg hebben we alles grondig geëvalueerd. Van daaruit ben ik verder gaan werken. En hier sta ik nu. Met benen die weer soepel draaien. Op zich al een heel goed teken. Een medaille zou me ongelooflijk deugd doen, na alles wat ik heb beleefd. ‘Des frissons’ zou het me bezorgen. Koude rillingen. Maar het wordt absoluut niet makkelijk.”

Volledig scherm © Photo News