Remco Evenepoel en Wout van Aert rijden olympische tijdrit

“Ik ben er uit. De selectie van Evenepoel ligt al een tijd vast. In de veronderstelling, weliswaar, dat hij na zijn blessure weer helemaal op niveau komt. Van Aert wordt in principe onze tweede tijdrijder. Victor Campenaerts houdt zich ‘standby’ voor het geval er een probleem zou zijn met Remco of Wout. Ik heb hem van mijn beslissing op de hoogte gebracht. Ik besef maar al te goed dat Campenaerts dolgraag naar de Spelen zou gaan, maar hij zich ervan bewust dat dat een moeilijk verhaal wordt. Makkelijk is dat niet voor hem, dat weet ik. Ik zit er ook een beetje mee, want ik weet hoeveel we met z’n allen aan Victor verschuldigd zijn wat tijdrijden betreft. België is nu wereldtop in de discipline en dat hebben we voor een flink stuk aan hem te danken. Hij heeft het tijdrijden opnieuw ‘sexy’ gemaakt. Ik hoop en verwacht dat ik in de toekomst nog vaak een beroep op hem zal kunnen doen, omdat hij een erg belangrijke pion blijft binnen de werking van de nationale ploeg.”