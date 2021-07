Remco Evenepoel betaalt vroege aanval cash, maar neemt goed gevoel mee naar tijdrit: “Probeer met Wout op podium te staan”

Olympische SpelenDat het alles of niets zou worden, had hij vooraf duidelijk aangegeven. Het werd niets voor Remco Evenepoel (21) in de wegrit op de Olympische Spelen . Maar in het geleidelijke heropbouwproces na zijn zware val waarin hij zich nog steeds bevindt, tankte hij wel moed en zelfvertrouwen. “Op deze benen hoop ik woensdag in de tijdrit.”

Animo, op 52 kilometer van de finish. Dat krijg je onvermijdelijk als Remco Evenepoel zich roert en Vincenzo Nibali en Eddie Dunbar meesleurt in een offensief. “Ik dacht dat het een goed moment was”, verklaarde hij na afloop. “Het ging hard, we sloegen meteen een gat. Stiekem rekende ik op een zweem van twijfel in het peloton, zodat we misschien wat verder konden wegrijden en met een beetje voorsprong aan de Mikunipas beginnen. Maar opeens schoten een paar andere landen wakker, die we tot dan toe nog niet hadden gezien. Hun volste recht, natuurlijk. Maar wel jammer.”

Volledig scherm Remco Evenepoel. © AP

In slopende omstandigheden betaalde Evenpoel zijn inspanning cash. “Eenmaal gegrepen kreeg ik te weinig tijd om van mijn aanval te herstellen. Ik was behoorlijk diep gegaan en dat bekocht ik in die warmte, waardoor ik op de eerste steile meters van de Mikuni wat ruimte moest laten. Op de koop toe werd ik geplaagd door opkomende krampen, maar dat wil ik absoluut niet inroepen als excuus. Er werd een stevig tempo ‘opgesmeten’ en het ging gewoon iets te snel voor mij. Misschien was het niet de slimste zet om in die fase van de koers al te versnellen. Maar dat is uiteraard praat achteraf. Het foutje, zoals je het kan noemen, had gelukkig geen zware gevolgen. We pakken zilver met Wout en dat is het belangrijkste. Daar moeten we ook als ploeg bijzonder trots en blij mee zijn.”

Volledig scherm © AFP

Samen op podium

Evenepoel had vooraf een duidelijk signaal de wereld ingestuurd. Dat het “een beetje alles of niets” zou worden. Opvallend bescheiden en voorzichtig speelde hij Wout van Aert de eerste viool toe. Om de eenvoudige reden dat hij zelf, nu bijna één jaar na zijn zware crash in de Ronde van Lombardije, de goede en minder goede dagen nog steeds afwisselt. “Ik bevind me in een transitiejaar”, klonk het letterlijk. Een jaar waarin hij volop op zoek is naar zijn oude (top)niveau en waarin het moeilijk te voorspellen valt wanneer hij daar precies mee zal aanknopen. Geduldig afwachten, is het. Dag per dag evolueren en accepteren hoe de zaken lopen. Want: “eerst moet mijn lichaam een soort van ‘go’ geven.”

Volledig scherm © BELGA

Dat proces is in volle gang. En de olympische wegrit was daar een volgende belangrijke fase in. Het zou té makkelijk zijn om Evenepoel, eerlijk met zichzelf én de buitenwereld, nu vol af te rekenen op de perceptie en het naakte resultaat. Want ondanks zijn 49ste plaats op ruim tien minuten van Carapaz was hij op zich wel tevreden met zijn gevoel. “Dat was goed. De kadans was er, ik draaide makkelijk mee en kwam tot na die aanval nooit in de problemen. Het wordt nu zaak om goed te herstellen, nog een paar dagen los te fietsen en te hopen op dezelfde benen woensdag in de olympische tijdrit. Lukt dat, dan probeer ik samen met Wout op het podium te staan. Hij zit alvast in de vorm van zijn leven, dat heeft hij vandaag nog maar een keer getoond. Op dit parcours heeft hij er het maximum uitgehaald, het was perfect. Van Aert is een klassecoureur.”

