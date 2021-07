Red Lions zien tegenstander in kwartfinale als haalbare kaart: “Spanje ligt ons wel”

Olympische Spelen “Als ik verlies, dan voelt dat als het einde van de wereld aan”: Nikiforov zwaar ontgoo­cheld na vroege uitschake­ling in Tokio

29 juli Zeventien seconden. Langer duurde z’n kwartfinale in de categorie tot 100 kilo niet. En zo draaiden de Spelen in Tokio voor judoka Toma Nikiforov, Europees kampioen in zijn gewichtsklasse, op een even grote deceptie uit als die van Rio vijf jaar terug. “Het enige wat ik nu wens, is dat ik gezond blijf tot Parijs 2024.”