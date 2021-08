Red Lions zetten scheve situatie recht tegen Spanje na controversiële tegengoal en zitten in halve finales

Olympische SpelenDe Red Lions staan in de halve finales! Ze versloegen in hun kwartfinale Spanje met 3-1. De Spanjaarden kwamen op voorsprong via een doelpunt dat eigenlijk niet mocht tellen. Na de rust hebben Alexander Hendrickx en Tom Boon de scheve situatie rechtgetrokken. Een medaille komt steeds dichterbij.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Red Lions wisten zich zonder problemen te plaatsen voor de kwartfinales. In de groepsfase versloegen ze Nederland en Duitsland met 3-1 en haalden ze met 9-4 en 9-1 uit tegen respectievelijk Zuid-Afrika en Canada. Enkel hun laatste groepsmatch wisten onze Belgische hockeymannen niet winnend af te sluiten. Ze waren al zeker van groepswinst en speelden 2-2 gelijk tegen Groot-Brittannië.

In de kwarfinales wachtte Spanje. De Spanjaarden eindigden vierde in hun groep en ligt België wel. De Belgen speelden begin juli al eens tegen de Spanjaarden. In de groepsfase op het EK versloegen de Red Lions Spanje met 4-2. De Lions trokken dus met het nodige vertrouwen naar die kwartfinale.

Voor de rust waren er weinig kansen te bespeuren. Beide ploegen waren in het eerste kwart gevaarlijk via een strafcorner, maar doelmannen Vanasch en Cortes stonden pal. In het tweede kwart kwam Spanje onterecht op voorsprong. David Alegre dwong De Sloover tot een owngoal, maar zijn schot vertrekt duidelijk van buiten de halve cirkel. De Nederlandse videoscheidsrechter keurde de goal goed. Onbegrijpelijk!

Volledig scherm © Photo News

Na de rust kregen we een schitterend derde kwart te zien. Alexander Hendrickx maakte met een strafcorner zijn tiende doelpunt van het toernooi, zijn negende via strafcorner. Indrukwekkende cijfers. Spanje trof de paal en even later zette Tom Boon ons verdiend op voorsprong. Opluchting alom. Vanasch pakte enkele keren uit met een schitterende redding. Hij speelde een uitstekende partij.

In het laatste kwart speelden we nog eventjes met een mannetje minder, omdat Kina een gele kaart kreeg. We kwamen nooit meer in de problemen en Alexander Hendrickx maakte er 3-1 van. Andermaal op strafcorner. In de halve finales wacht India of Groot-Brittannië. De andere halve finale gaat tussen Australië en Duitsland. Australië won na shoot-outs tegen Nederland. Duitsland was met 3-1 te sterk voor Argentinië. In Rio de Janeiro waren de Zuid-Amerikanen in de finale nog te sterk voor de Red Lions.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.