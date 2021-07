Red Lions winnen eerste oefenduel tegen Argentinië, met vlaggendrager Felix Denayer: “Ik ga mijn best doen ze niet te laten vallen”

Olympische SpelenDe Red Lions trapten hun eerste week in Tokio af met een symbolisch ‘half’ oefenduel: meteen tegen Argentinië die België in Rio 2016 het goud afgesnoept had. In bloedheet weer won België met 1-0. Felix Denayer sprak over zijn rol als vlaggendrager in de openingsceremonie: “We zien het als een bekroning voor de hele groep.”

De eer om de vlag te dragen staat buiten kijf, toch was het binnen de staf van de Red Lions ook een discussiepunt of Denayer toestemming zou krijgen om vrijdagavond deel te nemen aan de openingsceremonie. Want de volgende ochtend speelt België al een belangrijke wedstrijd tegen Nederland in de groepsfase, en dus verlies je de avond tevoren best geen overbodige energie. Maar na overleg kreeg Denayer groen licht: “Het ging over de balans zoeken tussen een eenmalige levenservaring en de perfecte voorbereiding”, aldus coach Shane McLeod na het oefenduel. “Het risico bestaat dat Denayer slechts 95% is. Maar we hebben collectief beslist dat we dat moment voor de groep willen. Felix vertegenwoordigt het hele hockeysucces.”

Zo ziet Denayer het ook zelf: “Op het moment dat het nieuws uitkwam, heeft iedereen me gefeliciteerd. Het gevoel leeft dat ik de hele groep representeer. Iedereen gaat voor een stukje blij zijn. Het is een unieke ervaring, die symbool staat voor wat we in het verleden al gepresteerd hebben. Het is een bekroning voor de groep.” En hij zal de vlag voor België met de nodige zwier dragen, zegt Denayer met een kwinkslag: “Ik ga mijn best doen de vlag niet te laten vallen, al kan ik niks beloven.”

Denayer vindt het voorts een eer dat hij naast Nafi Thiam mag oplopen: “Zij is ook iemand waar de Red Lions als team naar opkijken voor wat ze al gepresteerd heeft. Ze is een leuke dame en een echte powervrouw.”

Maar deze week staat voor de Red Lions vooral in het teken van de voorbereiding op de openingswedstrijd zaterdag tegen Nederland. Zondag zijn de hockeymannen vanuit hun eerste basiskamp in Hiroshima afgereisd naar het olympisch dorp in Tokio. En vandaag volgde dus een eerste oefenwedstrijd tegen Argentinië. Of beter gezegd: een halve oefenwedstrijd. Twee keer 15 minuten was de afspraak.

De wedstrijd zelf had niet zoveel om het lijf, met amper kansen. Logisch dat in de verzengende hitte met 32 graden in de schaduw het tempo iets minder hoog ligt. In het tweede kwartier hield doelman Vincent Van Asch België wel overeind met knappe reddingen in een één-tegen-éénsituatie en op twee penaltycorners van Argentinië. Uiteindelijk zorgde Sebastien Dockier na een knappe doorsteekbal voor de krappe 1-0-winst.

“De 1-0-uitslag heeft geen betekenis”, zei coach McLeod. “Het is wel een onderdeel van het proces dat ze kennismaken met de infrastructuur: waar liggen de kleedkamers en waar zijn er opwarmingszones om in het ritme te komen? Ik wil niet dat ze voor verrassingen komen te staan.” Donderdag staat nog een tweede oefenduel gepland tegen Japan, dat meer gewend is om in hete temperaturen te spelen. McLeod: “We moeten nog altijd een beetje acclimatiseren. Deze condities kunnen voor een ander hockeyspel zorgen. Het is belangrijk dat je veel balbezit hebt om de tegenstander achter de bal te laten lopen, en dat je zelf goed je momenten uitkiest om aan te vallen. We hebben een intelligent team en de fysieke kwaliteiten om die slag aan te gaan.”

