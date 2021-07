Red Lions vertrokken richting Tokio met één doel: “Geen goud pakken zou grote ontgoocheling zijn”

“Ik zit met een dubbel gevoel”, vertelde Thomas Briels vanochtend voor de camera van VTM Nieuws. “Het zijn moeilijke weken geweest, maar de laatste 2 à 3 weken heb ik goed getraind met de ploeg. Zoals ik eerder al aangaf zal ik mijn best doen om de ploeg te helpen, op elke manier die mogelijk is. Als ik moet spelen, zal ik er staan. Maar het is zeker een ander gevoel dan de vorige keren. Of het wringt? Het is gewoon jammer. Het maakt deel uit van topsport, en topsport is niet altijd even leuk.”

De ambitie van de Lions in Tokio is helder: een gouden plak. “In Rio haalden we zilver en daarna zijn we Europees en wereldkampioen geworden. Dat EK is twee jaar geleden, dus de honger naar een gouden medaille is groot. Het is sport op het allerhoogste niveau, dus de druk zal er sowieso zijn. Het zou zeker een grote ontgoocheling zijn moesten we geen goud pakken.”