Red Lions sturen ook Duitsland wandelen na blitzstart, groepswinst wenkt

Olympische SpelenDe Red Lions tonen hun olympische grinta: na Oranje mag Duitsland zich na een 3-1-optater bezinnen. De twee zwaarste pouletegenstanders zijn zo gepasseerd en de beoogde plek als groepswinnaar wenkt. Bezorgdheid wel over een voetverzwikking van Nicolas De Kerpel: is zijn olympisch toernooi al over?

De Red Lions hadden hun blakende vorm al getoond in de 3-1-openingszege tegen Oranje, toen in erg hete omstandigheden gespeeld. Vandaag was de temperatuur genadiger met ook een aangenaam briesje. Een woordje vooraf over hun tegenstander. Insiders bij de Red Lions schatten Duitsland als collectief hoger in dan Nederland. Nochtans won Oranje in mei nog de EK-finale tegen de Hockey-mannschaft via shoot-outs, maar Duitsland had zich toen in het veldspel dominanter getoond en pas luttele seconden voor tijd de gelijkmaker geïncasseerd. Duitsland was ook het olympisch toernooi sterk begonnen door Canada met 1-7 af te straffen.

Maar België zou de wedstrijd al vroeg in hun voordeel dirigeren. Duitsland begint wel met licht overwicht, maar de Red Lions infiltreren veel scherper en vinden sneller de vrije man. Thomas Briels krijgt zo van dichtbij de eerste kans: hij besluit pal op doelman Stadler. Even later is het wel raak. Loïck Luypaert bereikt aan de linkerkant Cedric Charlier die vanuit een scherpe hoek voorzet. Een Duitser devieert de bal ongelukkig in doel: net als op het EK Voetbal is hockey een gevoelige sport voor own-goals.

Duitsland even van slag, en België profiteert meteen van een onoplettendheid. Florent Van Aubel steekt de bal door naar Charlier die knap van zijn man wegdraait en de bal dan hoog in doel mikte. Een bom, een klassegoal: een 0-2. Maar dat is nog geen geruststellende voorsprong tegen een topland. Al kan Duitsland de verhoogde druk niet omzetten in grote kansen, op een schotje kort voor het einde van het eerste kwart na.

In het tweede kwart heeft Duitsland de controle. Herzbruch lukt bijna de aansluitingstreffer, maar hij mikt op de linkerpaal. Wat later mag Alexander Hendrickx aanleggen voor een penaltycorner na een backstickfout. De Duitse doelman weet raad met het harde schot van de specialist. Minder goed nieuws volgt voor Nicolas De Kerpel: hij verzwikt zijn voet na een contact met een Duister. Hij huppelt van het veld. Op de bank schudt hij het hoofd: dat ziet er niet goed uit voor de rest van zijn toernooi.

Na de rust houdt het baloverwicht van Duitsland aan, maar zonder de compacte defensie van België te verontrusten. De Red Lions tonen zich slagvaardiger bij hun uitbraken. Bij ee opzettelijke fout krijgt België zijn tweede strafcorner. De poging van Hendrickx raakt een Duitse voet waarna hij een tweede kans krijgt. En hij toont dat hij het ook op gevoel kan: met een sleep treft hij raak in de winkelhaak. Zijn vierde goal al van het toernooi.

Knap wel van Duitsland: ook na een 0-3-achterstand laten ze de kopjes niet hangen. België ondergaat het spel en doelman Van Asch moet uitpakken met twee klassereddingen op een poging van Grambusch en Ruhr. De afweer houdt ook stand bij een Duitse penaltycorner. In het vierde kwart ziet Duitsland zijn ijver beloond in een reeks penaltycorners. Haner weet zo uiteindelijk toch te milderen tot 1-3. Maar de Red Lions geven verder geen krimp: een beetje op spaarstand spelen ze de wedstrijd uit. Morgen wacht met Zuid-Afrika in de derde wedstrijd op papier een makkelijkere opponent.

