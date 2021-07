Red Lions pakken scalp van zwak Nederland, Denayer: “Zaten vandaag aan 90 procent”

Olympische SpelenDe Red Lions zetten meteen een statement bij hun start op de Olympische Spelen : mede-titelfavoriet Nederland verliet blozend het veld met 3-1-verlies. Alexander Hendrickx ontpopte zich tot uitblinker met een hattrick. De zege biedt de Red Lions nu al perspectief op een mogelijk minder zware tegenstander in de cruciale kwartfinale. “Na de achterstand was dit een goeie test om te zien of mentaliteit goed zit”, aldus aanvoerder Felix Denayer.

België - Nederland in het olympisch hockeytoernooi, dat zorgt onvermijdelijk voor een flashback naar de vorige Spelen in Rio. De Red Lions klopten toen in de halve finale voor de allereerste keer Nederland in competitieverband, wat als een mokerslag aankwam bij de traditionele hockeygrootmacht. Sindsdien nam de rivaliteit alleen maar toe en nu al heeft de derby de status van een onvervalste klassieker. Op het EK 2017 en 2021 trok Nederland aan het langste eind. Op het WK in 2018 triomfeerden de Red Lions in een thrillerfinale tegen Oranje voor hun grootste trofee tot nu toe. En ook bij de start van het olympische toernooi in Tokio mag België nu een onderlinge zege bijschrijven. Geen revanche dus voor Oranje, al is voor hen nog geen man overboord. De kans is reëel dat beide landen elkaar in de KO-fase opnieuw ontmoeten, in dat geval zal het duel nog veel meer op het scherp van de snee zijn.

Nu begonnen beide landen eerder aftastend en hielden ze het ook redelijk beschaafd op het veld. Gezien de hitte in Tokio is een zeker energiemanagement nodig. Gaandeweg het eerste kwart zetten de Red Lions wel meer druk, maar Nederland hield de boel achteraan goed dicht. Tot Nicolas De Kerpel toch eens kon aanleggen. Via de borst van doelman Pirmin Blaak duwde Floren Van Aubel de bal nipt naast. Ietwat later kon De Kerpel op links oprukken, maar zijn voorzet richting Thomas Briels was onzorgvuldig.

De Kerpel de gevaarlijkste, Hendrickx de meest doeltreffende

Ook in het tweede kwart ontpopte De Kerpel zich tot de gevaarlijkste man. John-John Dohmen kon net niet zijn voorzet inschuiven. De Kerpel zag daarna een goal afgekeurd omdat de bal via zijn hand in doel sprong. Volgens de regels mag dat als de hand de stick vastheeft. Maar vij de videocheck ging het er ook om of de ref de fase al voortijdig afgefloten had. België mocht op zijn kin kloppen: geen goal. Kort voor de rust kreeg Nederland dan de eerste penaltycorner, na een fout van Alexander Hendrickx. Seve van Ass mikte voor Oranje de bal nipt naast.

Na de pauze startte Nederland iets gretiger. Nadat De Kerpel met een groene kaart even naar de kant moest, zou Oranje van het overtal profiteren. Jeroen Hertzberger plukte een hoge bal uit de lucht, omspeelde Vanasch en lobde de bal hoog in doel. Het mag gezegd, dit was een fraaie openingstreffer van Oranje.

Maar België reageerde allerminst aangeslagen. Nog in hetzelfde kwart draaiden de Red Lions de rollen helemaal 3-1-voorsprong. Telkens stond Alexander Hendrickx aan het kanon. Eerst via een penaltycorner die België toegewezen kreeg nadat doelman Pirmin Blaak de stick van Briels geraakt had. Hendrickx maakte zijn reputatie als specialist waar. De 2-1 volgde op een strafbal, na een venijnige fout van Joep de Mol met zijn stick op Cedric Charlier. Hendrickx kende geen genade. Wat later kregen de Red Lions twee penaltycorners op rij: de tweede schoot Hendrickx fraai in het dak van het doel: 3-1.

Ongeziene Nederlandse blunder

Belgie zou zich in het laatste kwart de kaas niet meer van het brood laten stelen. Er was wel nog een opmerkelijke blunder langs Nederlandse zijde: zo moest Oranje in het vierde kwart vijf minuten met een mannetje minder verder omdat... het met twaalf spelers op de grote rechthoek stond. Ongezien, op dit niveau. Hoe dan ook mogen de Red Lions dus van een geslaagde olympische opening spreken die ook ademruimte geeft voor het vervolg van het toernooi. Maandag staat het tweede duel tegen Duitsland gepland.

Felix Denayer: “Heel trots op de groep”

Felix Denayer was een tevreden aanvoerder na de knappe winst tegen Nederland. “We wouden goed beginnen”, vertelde hij aan VTM Nieuws. “We wouden ons niet te veel focussen op het resultaat, zowel in dit geval als bij een verliespartij. Dit geeft vertrouwen naar de volgende wedstrijd toe. We hielden ons aan ons plan, vooral in balbezit. Na de achterstand was dit een goeie test om te zien of mentaliteit goed zit. Ik ben heel trots op de groep. Of we nog beter kunnen worden? Ik denk dat we nu aan 90 procent zitten, die andere 10 kunnen er nog bij komen. Laat ons hopen dat het beste nog moet komen.”

Hendrickx: “Altijd leuk als er een paar invliegen”

