Red Lions naar halve finale na ommekeer tegen Spanje: “We hebben karakter getoond”

Olympische SpelenDe Red Lions staan in de halve finales! Ze versloegen in hun kwartfinale Spanje met 3-1. De Spanjaarden kwamen op voorsprong na een controversiële goal, die achteraf wel degelijk geldig bleek. Na de rust hebben Alexander Hendrickx en Tom Boon de scheve situatie rechtgetrokken. Een medaille komt steeds dichterbij.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Red Lions wisten zich zonder problemen te plaatsen voor de kwartfinales. In de groepsfase versloegen ze Nederland en Duitsland met 3-1 en haalden ze met 9-4 en 9-1 uit tegen respectievelijk Zuid-Afrika en Canada. Enkel hun laatste groepsmatch wisten onze Belgische hockeymannen niet winnend af te sluiten. Ze waren al zeker van groepswinst en speelden 2-2 gelijk tegen Groot-Brittannië.

In de kwarfinales wachtte Spanje. De Spanjaarden eindigden vierde in hun groep en ligt België wel. De Belgen speelden begin juli al eens tegen de Spanjaarden. In de groepsfase op het EK versloegen de Red Lions Spanje met 4-2. De Lions trokken dus met het nodige vertrouwen naar die kwartfinale.

Voor de rust waren er weinig kansen te bespeuren. Beide ploegen waren in het eerste kwart gevaarlijk via een strafcorner, maar doelmannen Vanasch en Cortes stonden pal. In het tweede kwart kwam Spanje op voorsprong. David Alegre dwong De Sloover tot een owngoal, maar het was niet echt duidelijk of het schot van buiten of van binnen de cirkel vertrok. Opschudding dus, maar uit de herhaling bleek dat de bal wel degelijk van binnen de cirkel vertrok. Geldig doelpunt dus.

Volledig scherm © Photo News

Na de rust kregen we een schitterend derde kwart te zien. Alexander Hendrickx maakte met een strafcorner zijn tiende doelpunt van het toernooi, zijn negende op strafcorner. Indrukwekkende cijfers. Spanje trof de paal en even later zette Tom Boon ons verdiend op voorsprong. Opluchting alom. Vanasch pakte enkele keren uit met een schitterende redding. Hij speelde een uitstekende partij.

In het laatste kwart speelden we nog eventjes met een mannetje minder, omdat Kina een gele kaart kreeg. We kwamen nooit meer in de problemen en Alexander Hendrickx maakte er 3-1 van. Andermaal op strafcorner. In de halve finales wacht India of Groot-Brittannië. De andere halve finale gaat tussen Australië en Duitsland. Australië won na shoot-outs tegen Nederland. Duitsland was met 3-1 te sterk voor Argentinië. In Rio de Janeiro waren de Zuid-Amerikanen in de finale nog te sterk voor de Red Lions.

Hendrickx: “Voelde me goed tijdens de wedstrijd”

Alexander Hendrickx speelde na z'n hoofdblessure die hij opliep tegen Groot-Brittannië. “Ik ben een beetje Peter Paasei”, grapte Hendrickx over z'n hoofdband. “Die was wel nodig om die wonde te beschermen, want het zag er vrij vies uit. Ze hebben er alles aan gedaan om ze te hechten. Twee dagen geleden zag je m’n schedel nog. Uit de MRI-scans bleek dat er geen sprake was van een schedelbreuk, waardoor het veilig was om te spelen - mits de nodige voorzorgsmaatregelen. Tijdens de wedstrijd voelde ik me goed, misschien ook door de adrenaline. Misschien dat ik straks dus wel wat hoofdpijn zal hebben, maar dat neem ik er graag bij.”

Denayer: “Karakter getoond”

Aanvoerder Felix Denayer was voor de wedstrijd al op z'n hoede voor de Spanjaarden. “Wij wisten dat het een heel gevaarlijke ploeg zou zijn met heel veel kwaliteit, zeker voorin. Na de own goal hadden we volgens mij iets meer geduld moeten tonen, maar uiteindelijk is het mooi dat we terugkeren en de pot winnen. Dat controversieel eigen doelpunt? Het leek mij buiten de cirkel, maar dat moeten we nog zien. Uiteindelijk bleek het een goeie test voor de groep. We hebben karakter getoond.”

Van Doren: “Verdiend gewonnen”

“In de eerste helft hebben we in mijn ogen iets te weinig risico’s genomen en te geduldig gespeeld”, klonk de analyse van Arthur Van Doren. “Zo hebben we ze iets te weinig onder druk gezet, zowel in balbezit als in balverlies. De tweede helft hebben we beter aangevat en zo hebben we verdiend gewonnen. Na het eigen doelpunt hebben we de knop goed omgedraaid.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.