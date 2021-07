Red Lions komen niet verder dan gelijkspel tegen de Britten, schade bij Hendrickx valt mee na stick in het gezicht

Voor de Red Lions stond er niets meer op het spel in deze wedstrijd. Zij waren na vier overwinningen op rij al zeker van groepswinst en dus een plaats in de kwartfinale. Ook voor de Britten was de kwalificatie al een feit, zij speelden echter wel nog voor een tweede, derde of vierde plek.

De Britten begonnen het best aan de match. In veel kansen resulteerde dat niet meteen, maar in het begin van het tweede kwart kwam Groot-Brittannië verdiend op voorsprong. De reactie van de Red Lions liet niet lang op zich wachten, maar twee opeenvolgende strafcorners leverden geen doelpunt op. Heel België hield halverwege het tweede kwart de adem even in nadat Alexander Hendrickx een stick vol in het gezicht kreeg. Even werd gevreesd voor een neusbreuk, maar uiteindelijk kwam onze strafcornerspecialist ervan af met enkele hechtingen. Verderspelen lukte niet meer, maar de kwartfinale van zondag zou niet in gevaar komen.

Volledig scherm Alexander Hendrickx. © BELGA

Vlak voor de rust kregen de Red Lions een cadeautje wanneer de 0-2 van de Britten onterecht werd afgekeurd. De bal was overduidelijk over de doellijn, maar de scheidsrechter besliste dat het feest van de Britten niet doorging. Daardoor mochten onze landgenoten blij zijn dat ze de rust ingingen met máár een doelpunt achterstand.

In het derde kwart kregen de Britten het deksel op de neus. Toen Ward een reuzengrote kans op de 0-2 voorlangs besloot, strafte Tom Boon even later de misser af na een strafcorner: 1-1. De Britten waren echter niet uit hun lood geslagen en Ansell zorgde er een minuut later al voor dat de Belgen opnieuw van nul konden beginnen. Toch lieten onze landgenoten het hoofd niet hangen, nog voor het einde van het derde kwart bracht Thomas Briels de score weer in evenwicht. Het was meteen ook de eindscore: in het laatste kwart waren de Britten al blij met een punt, wat hen een derde plaats in poule B oplevert. Onze landgenoten kwamen nog enkele keren dreigen, maar namen uiteindelijk ook vrede met een gelijkspel. Zondag spelen de Red Lions de kwartfinale tegen Spanje.

