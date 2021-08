Red Lions gaan voor niets minder dan goud: “We willen de Brabançonne horen. En Alexander Hendrickx? Geen woorden voor, hij is de beste ter wereld”

Olympische SpelenTeam Belgium heeft een nieuwe medaille binnen op de Olympische Spelen in Tokio, alleen is het nog tot donderdagmiddag wachten op goud of zilver. De Red Lions waren in de halve finales van het hockeytoernooi India de baas met 5-2. “In Rio gingen we voor een medaille, nu willen we goud.”

Vijf jaar geleden waren er nog dolle vreugdetaferelen na de gewonnen halve finale op de Spelen in Rio, nu gecontroleerde vreugde bij de Red Lions. De Belgische hockeymannen zijn gekomen voor goud en houden de focus op de eindstrijd komende donderdag om 12u Belgische tijd tegen Australiê of Duitsland.

Dé grote man in de halve finale tegen India was opnieuw Alexander Hendrickx. De strafcornerspecialist zette een hattrick neer, dat nadat hij enkele dagen geleden nog een hockeystick tegen het hoofd kreeg. “De zwelling is weg, de hoofdpijn minder. Ik heb veel gerust, maar het gaat goed tijdens de wedstrijden. Met die tulband om mijn hoofd is het wat warmer dan anders, maar dat neem ik erbij”, aldus Hendrickx.

Onze landgenoot blijft aan de lopende band scoren op het olympisch hockeytoernooi. “Die strafcorners? Ha, dat is mijn geheim en dat vertel ik aan niemand. Neen, het is gewoon resultaat van jarenlang werken. Druk voel ik niet echt, eerder vertrouwen van het team in mij. Het is ook het werk van het ploeg. Hoe meer strafcorners zij versieren, hoe meer er binnen kunnen vliegen.”

“Met de titel van topschutter zit ik niet in m'n hoofd. We zijn gekomen om te winnen. Het is hier dus nog niet gedaan. Er is nog een match te spelen. Daarbij mogen we niet denken aan goud, maar gewoon ons spel spelen en dan zien we wel wat het resultaat is.”

Volledig scherm Alexander Hendrickx © VTM

Loïck Luypaert: “Ik wil de Brabançonne horen”

Goud dus als absoluut doel, ter illustratie de woorden van Loïck Luypaert: “In Rio wilden we een medaille, hier gaan we voor goud. Dat is heel duidelijk. We zijn vijf jaar verder, we weten welke fouten we in het verleden hebben gemaakt en nu willen we sereen naar die finale toewerken. We wistden dat India een sterk eerste kwart speelt, maar daarna verwatert. We hebben dat prima uitgebuit.”

Luypaert strooide met complimenten naar zijn ploegmaats. VIncent Vanasch is een grote meneer en dan Alexander Hendrickx... Daar heb ik geen woorden voor. Die jongen pusht gewoon alles binnen. Hij is de beste strafcornerspecialist van de wereld. Ze hebben hem uit het toernooi proberen te slaan, maar dat is niet gelukt. Wie ik zilver gun? Niemand? Ik kijk niet naar zilver, ik wil de Brabançonne horen!”

Kapitein Felix Denayer: “Nu begint het pas, we maken ons klaar voor die laatste stap”

Bondscoach McLeod: “Het verschil met Rio is enorm”

