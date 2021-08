RECONSTRUCTIE. De 30 belangrijkste seconden uit Nina's leven en een blik achter de schermen hoe ze dat vierde

Olympische SpelenNog een keer haalt Nina Derwael diep adem net voor ze de brug opspringt. 30 seconden later is ze olympisch kampioen: de belangrijkste halve minuut uit haar leven en hoe ze dat vierde - met héél veel interviews, foto’s en Facetimen met haar vriend. Een relaas uit het Ariake Gymnastics Centre in Tokio waar Derwael (opnieuw) Belgische sporthistorie schreef.

Zondagavond 1 augustus, 19u24: zo staat als aanvangsuur op de officiële startlijst van de brugfinale. Maar Derwael ziet het programma voor haar met de finale van de grond en paard met bogen bij de mannen en de sprong bij de vrouwen uitlopen. Alsof haar zenuwen nog niet genoeg op de proef gesteld zijn.

Quote Duizend keer heeft Heuls al gezegd waarop te letten, voor de olympische

finale zegt ze het voor de dui­zend-en-éérste keer. Dat hoort bij de routine

De spanning is voelbaar in de zaal bij het Belgische kamp. Trainster Marjorie Heuls blijft steeds dicht in de buurt van Nina. Hoe die stress in een olympische finale voor Derwael moet aanvoelen? Vergelijk het met het trappen van een beslissende penalty in een WK-finale: houdt dan maar eens het hoofd koel. Alle acht gymnastes staan voor dezelfde uitdaging, Derwael heeft wel de beste ‘trap’-techniek. Van de brug vallen is als een penalty missen, dan is de medailledroom over.

Lee mist

Sunisa Lee mag als eerste slingeren. Zij heeft zich in Tokio geprofileerd als de grootste challenger van Derwael voor goud. De olympisch allroundtitel heeft ze al, met de brug als specialiteit: in de teamfinale haalde ze samen met Derwael een recordscore van 15.400 punten. Maar Lee haalt haar niveau niet. Derwael staat met de rug naar haar oefening: ze kijkt niet, ze wil de score - goed of slecht - niet weten. Dat zou haar alleen afleiden van haar eigen focus.

Volledig scherm Sunisa Lee ging in de fout. © EPA

Lee mist twee verbindingen, haar startwaarde daalt drastisch en de uitvoering is niet jedat. Het Belgisch jurylid Valerie Van Cauwenberghe kijkt in de tribune als toeschouwer toe: zij stelt meteen gerust: Lee zal geen 15.000 punten scoren. Ze krijgt uiteindelijk 14.500 punten: geen concurrente meer dus.

Dan is het Nina-time. Als derde in de rij. Heuls spreekt haar nog een motiverend woordje toe. Duizend keer heeft ze al gezegd waarop te letten, voor de olympische finale zegt ze het de duizend-en-éérste keer. Dat hoort bij de routine. Oef, Derwael overleeft haar moeilijkste element Fenton-Derwael, al laat ze zich betrappen op enkele schoonheidsfoutjes. Een keer is het fameus schrikken als haar zwaai niet dreigt uit te komen. Derwael haalt het toch op kracht. Haar afsprong komt niet super uit, maar ze staat. De jury houdt de puntenaftrek binnen de perken. Waar ze in 2016 in Rio als relatieve nobody nog is tekortgedaan in punten, geniet ze nu als gevestigde waarde en tweevoudig wereldkampioene een andere status, ook bij de jury.

Volledig scherm © BELGA

Eigenlijk is het goud dan al binnen. Heuls geeft haar een knuffel. Maar je weet maar nooit. De jonge Russinnen halen niet de moeilijkheidsgraad van Derwael. Anastasia Iliankova werkt haar oefening goed af, maar Angelina Melnikova - brons in allround - zit door haar beste krachten heen en moet de legger lossen. De laatste realistische dreiging komt van de Chinese Yilin Fan. Ze turnt slordig en eindigt op haar achterste.

De buit is binnen voor Derwael. Pro forma is het wachten tot de score van de laatste gymnaste Elisabeth Seitz. Applaus en kreten van geluk bij de officiële bevestiging. Het blijft onwezenlijk dat Derwael haar moment de gloire moet vieren zonder fans, of zonder dat ze haar geliefde familie in de armen kan vallen. Het BOIC haalt de Belgische vlaggen boven: de eerste gouden medaille doet deugd. Ploegmaat Maellyse Brassart loopt door het dolle heen met een Belgische vlag rond. Met de smartphone in de hand filmen Heuls en Brassart de podiumceremonie van Nina. Sowieso staat de historische dag in het netvlies gebrand.

Volledig scherm © BELGA

Hellebaut/Berghmans

Pas 21 jaar is ze, en Derwael heeft al haar grootste doelen al afgevinkt. Europees kampioen: check. Wereldkampioen: check. Olympisch kampioen: check. Welke Belg in de sporthistorie kan het zeggen? Derwael dus. Eerder ook Nafi Thiam, Fred Deburghgraeve, Tia Hellebaut en Ingrid Berghmans, maar dan zijn we uitgepraat. Niets kan nog de sportcarrière van Derwael kraken.

We tikken dit stukje als ‘s avonds in het hotel de doorgewinterde Volkskrant-sportjournalist John Volkers in de hotellobby passeert: “Proficiat, België heeft nu ook zijn Epke Zonderland-medaille.”

Onze ploeg ter plaatse kon Derwael ook volgen tijdens haar viering achteraf, met geweldige beelden als resultaat (zie video bovenaan). Derwael gaf héél veel interviews, moest poseren voor héél veel foto’s, maar vond gelukkig wel nog de tijd om te Facetimen met haar familie. “De koning? Nee, die heb ik nog niet gehoord”, lachte ‘Gouden Nina’ voor onze microfoon.

Volledig scherm Nina Derwael © BELGA

