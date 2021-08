REACTIES. Emotionele bondscoach McLeod neemt afscheid: “Zal altijd dicht bij deze groep blijven” - Kapitein Denayer: “Constant kippenvel”

Bondscoach McLeod: “Geweldige prestatie”

Kapitein Felix Denayer: “Hier hebben we van gedroomd”

Felix Denayer, kapitein van de Red Lions, beseft in een eerste reactie nog steeds niet wat hij en de andere Lions gerealiseerd hebben. “Het zal pas doorsijpelen wanneer we die gouden medaille rond onze nek hebben. Ik krijg er constant kippenvel van. Dit is iets waar we zo lang naartoe gewerkt hebben met deze groep. Ons hele verhaal is opgebouwd naar dit moment. We wisten dat het mogelijk was om goud te pakken, hier hebben we van gedroomd. Ik ben ongelooflijk trots dat we het gedaan hebben. We waren blij dat we de finale tegen Australië konden spelen. ‘Be the best, beat the best’. Dit was hét gevecht. En gelukkig hadden wij Vincent Vanasch.”