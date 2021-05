Rakuten-CEO, bijzonder invloedrijk persoon in Japan, wil liever geen Spelen in Tokio: "Een zelfmoordmissie”

Olympische SpelenHiroshi Mikitani, als CEO van webwinkel Rakuten een bijzonder invloedrijk persoon in Japan, is allesbehalve een voorstander van de Olympische Spelen van komende zomer in de hoofdstad Tokio. “Het is een zelfmoordmissie”, vertelde hij in een interview bij de Amerikaanse nieuwszender CNN.

“Het is te gevaarlijk om een wereldwijd sportevenement te organiseren. Het risico is gewoon te groot en dus zou ik liever hebben dat de Spelen niet doorgaan. Het is nog niet te laat om het evenement te annuleren. Wat mij betreft is alles nog mogelijk.”

Vrijdag werd in Japan de noodtoestand, die al was afgekondigd voor zes prefecturen, uitgebreid naar de prefecturen Hokkaido, Okayama en Hiroshima en dat minstens tot 31 mei, in een poging de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Deskundigen waarschuwen voor de snelle verspreiding van meer besmettelijke varianten, vooral omdat de uitrol van coronavirusvaccins in Japan extreem traag is sinds de lancering medio februari. Slechts 1 procent van de 125 miljoen inwoners van Japan is volledig gevaccineerd. Met 11.000 overlijdens sinds de uitbraak van de pandemie bleef Japan nog relatief gespaard, maar experts wijzen erop dat het gezondheidssysteem steeds meer onder druk staat.

Daarnaast werd er vrijdag een petitie met daarop 350.000 handtekeningen overhandigd aan Yuriko Koike, de gouverneur van Tokio. In de petitie wordt gevraagd de Spelen van komende zomer te annuleren. Uit eerdere peilingen bleek reeds dat een meerderheid van de Japanners voorstander is om de Olympische Spelen opnieuw uit te stellen, of zelfs definitief te annuleren.

