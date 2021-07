Racisme-rel rond Duitse wielercoach: “Haal die kamelendrijver in!”

Olympische Spelen Geen tweede stunt voor Alison Van Uytvanck tegen topper Muguruza: “Maar ik vond de Spelen heel plezant en ben fier op wat ik liet zien”

27 juli Alison Van Uytvanck mag met opgeheven hoofd de Olympische Spelen verlaten. Na haar stunt tegen topper Petra Kvitova had ze wel minder in de pap te brokken tegen Garbine Muguruza: 4-6, 1-6. Maar haar olympische ervaring was top: “Dit is gewoon heel plezant tussen al die atleten.”