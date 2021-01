Publiek welkom op Spelen of niet? Japans organisatiecomité beslist voor maart

Meer sport Als de pilote al zélf een slee koopt: Belgisch bobsleepro­ject ligt haast op apegapen

4 december Daar is de winter en daar zijn de Belgian Bullets weer. In Winterberg trekt pilote An Vannieuwenhuyse dit weekend in een nieuwe en zelf betaalde slee het seizoen op gang met remster Sara Aerts, maar de gloriedagen van het Belgische bobsleeën, die lijken lang vervlogen.