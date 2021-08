Prachtige beelden: hoogspringers kiezen om het goud te delen en kunnen geluk niet op

Olympische SpelenGeweldige taferelen in het hoogspringen. Mutaz Essa Barshim én Gianmarco Tamberi sprongen elk over 2,37m in precies evenveel pogingen, maar geraakten beiden niet over 2,39m. De official stelde een ‘jump op’ voor, maar de Qatarees en Italiaan hadden een ander idee. Beiden het goud. De official stemde toe. Wat volgde waren schitterende beelden van twee dolblije heren.

De Qatarees Mutaz Essa Barshim en de Italiaan Gianmarco Tamberi geraakten elk via evenveel pogingen over 2m37. 2,39m was voor beide heren dan weer een brug te ver. Volledig aan elkaar gewaagd dus.

De olympische official riep het duo bij zich en stelde een ‘jump-off’ voor om de beslissing te forceren. Ook het goud verdelen behoorde tot de mogelijkheden. Een idee waar Essa Barshim en Tamberi voor gewonnen waren. “Krijgen we dan allebei goud?”, vroeg Barshim voor de zekerheid aan het jurylid, die een bevestigend knikje gaf. “We schrijven geschiedenis, vriend. We zijn allebei olympisch kampioen!” Tamberi kon zijn geluk niet op en sprong zijn concurrent en vriend in de armen.

Gipsafdruk

Barshim veroverde in 2012 in London al brons, dat jaren later door de schorsing van de Rus Ivan Oechov werd opgewaardeerd tot zilver. Hetzelfde eremetaal hield hij over aan de Spelen in 2016. Na twee wereldtitels in 2017 en 2019 heeft hij nu zijn mooiste prijs beet in de vorm van olympisch goud. Barshim heeft een persoonlijke record van 2,43. Alleen de Cubaan Javier Sotomayor sprong ooit hoger: 2,45 in 1992.

De excentrieke Tamberi sprong in 2016 tot een hoogte van 2.39 meter, maar kon dat jaar door een zware enkelblessure niet deelnemen aan de Spelen in Rio. Hij legde een lange weg af om de top opnieuw te bereiken. Een gipsafdruk met daarop de tekst ‘Tokyo 2020' vergezelde hem vandaag in de finale om extra motivatie te putten richting goud.

