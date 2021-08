PORTRET. Strafcornerkoning Alex Hendrickx heeft de looks, de spieren en leerde de kneepjes van het vak van... zijn babysit

Hockey voor dummies: alles wat u moet weten voor de finale van de Red Lions in 10 vragen

6:52 Worden onze hockeyhelden van de Red Lions nu ook olympisch kampioen na hun Europese (2019) en Wereldtitel (2018)? Om 12 uur Belgische tijd volgt de ontknoping, van wat nu al de meest bekeken hockeywedstrijd ooit lijkt te worden. Om u nog meer van de historische jacht op goud te laten genieten: alvast deze ‘hockey voor beginners’ in tien lessen, met ex-Red Lion Manu Leroy, die in 2012 zelf de Spelen in Londen meemaakte.