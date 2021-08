POLL. Wie waren de figuren en wat waren voor u dé momenten van deze Olympische Spelen?

Olympische SpelenDe vlam is gedoofd, het stof is gaan liggen, de Olympische Spelen in Tokio zitten erop. Om nog één ultieme keer na te genieten geven wij graag u het woord in onze grote Spelen-poll. 7 vragen met telkens 7 keuzemogelijkheden en dat allemaal geheel naar de olympische gedachte: deelnemen is belangrijker dan winnen. Wie was de figuur van de Spelen? Welke Belgische medaille maakte bij u de grootste indruk? Laat het ons weten.

POLL 1: Het moment van de Spelen

De twee olympische weken zijn voorbijgevlogen. Sommige gebeurtenissen lijken een halve eeuwigheid geleden, maar blijven ondertussen wel op ons netvlies gebrand. Wie zal ooit de gouden shoot-out van de Red Lions vergeten? Of de mentale moeilijkheden die Simone Biles in het turnen kende? Welke van de volgende zeven momenten zal voor altijd symbool staan met de Spelen in Tokio?

Poll Wat is uw moment van de Olympische Spelen? De ontknoping van de wegwedstrijd wielrennen

De opgaves en 'twisties' van Simone Biles

De val van Mathieu van der Poel in het mountainbiken

Het gedeelde goud van hoogspringers Barshim en Tamberi

De shoot-out van de Red Lions in de hockeyfinale tegen Australië

De misrekening in de wegwedstrijd bij de vrouwen

POLL 2: De Belgische medaille van de Spelen

Zeven keer eremetaal, Tokio 2021 werd een onverdeeld succes voor Team Belgium. Ons land zette de beste prestatie sinds de Tweede Wereldoorlog neer - enkel in 1948 waren er ook 7 medailles, maar toen was er ‘maar’ twee keer goud tegenover de drie gouden plakken van nu. Het zijn stuk voor stuk schitterende prestaties, maar welke Belgische medaille glanst het felst?

Poll Van welke Belgische medailleprestatie was u het meest onder de indruk? Zilveren Van Aert

Bronzen Casse

Gouden Derwael

Gouden Lions

Gouden Thiam

Bronzen jumpingruiters

POLL 3: De meest zure vierde plaats op de Spelen

Zeven medailles, maar ook zeven keer net niet werd het voor België op de Olympische Spelen in Tokio. Lotte Kopecky, Marten Van Riel, de Belgian Lions, Emma Plasschaert, Noor Vidts, het baanduo De Ketele/Ghys en de Belgian Tornados vielen allemaal net naast het podium. Voor hen de clichématige chocolade medaille en dat smaakte voor de ene al zuurder dan de andere. Voor de Tornados was het bijvoorbeeld de derde vierde plaats in de laatste vier Olympische Spelen. Lotte Kopecky stond dan weer zonder de misrekening van de Nederlandse dames altijd op het podium.

Poll Welke vierde plaats smaakt het zuurst? Lotte Kopecky in de wegrit bij de vrouwen

Marten Van Riel in de individuele triatlon

Belgian Lions in 3x3 basketbal

Emma Plasschaert in het zeilen

Noor Vidts in de zevenkamp

De Ketele/Ghys in de ploegkoers

POLL 4: De prestatie van de Spelen

Laten we weer internationaal kijken: wat is dé prestatie van de Spelen? Karsten Warholm liep een fabelachtig wereldrecord in de 400m horden-finale op de razendsnelle atletiekpiste in Tokio. Daartegenover waren er een karrenvracht -medailles zeven om precies te zijn - voor zwemster Emma McKeon. De Australische werd daarmee de grootste individuele slokop van deze Spelen, maar wat dan gezegd van de collectieve Nederlandse medaillezucht? En de manier waarop Filippo Ganna z’n land goud bezorgde in een wereldrecord op het koningsnummer in het baanwielrennen. Zeven opties, aan u de keuze.

Poll Wat is voor u dé prestatie van de Spelen? De verschroeiende uithaal in het tijdrijden en de revanche op alle pech van Primoz Roglic

Het zwemtoernooi van Emma McKeon met 7 olympische medailles

Het wereldrecord van Karsten Warholm in de 400m horden

Goud van Niek Kimmann na barst in knie bij val voor BMX-finale

Het algemene medaillesucces van Nederland

De perfecte hattrick van Elaine Thompson (goud op 100m, 200m en 4x100m)

POLL 5: De figuur van de Spelen

Nauw samenhangend met onze vragen over de momenten en prestaties uit Tokio: wie is voor u dé figuur van de Spelen? Daarbij kijken we vooral verder dan de medailles of de prestaties, het zijn veeleer de namen van atleten die de voorbije twee weken het vaakst over de tongen gingen of het meest begeesterden. Denk maar aan zwemfenomeen Caeleb Dressel, Simone Biles - uiteraard, maar ook atleten Lamont Marcell Jacobs en Sifan Hassan. Of wat dacht u van de 35-jarige Allyson Felix, mama en in Tokio toe aan haar 10de en 11de olympische medaille, geen atlete deed ooit beter. En omdat we niet kunnen kiezen: het gouden Red Lions-duo Alexander Hendrickx en Vincent Vanasch.

Poll Wie is dé figuur van deze Olympische Spelen? Caeleb Dressel

Simone Biles

Lamont Marcell Jacobs

Sifan Hassan

Alexander Hendrickx

Vincent Vanasch

POLL 6: De revelatie van de Spelen

Had u voor de Olympische Spelen gehoord van Nick Celis, Rafaël Bogaerts, Thibaut Vervoort en Thierry Marien? De Belgian Lions veroverden binnen en buiten België veel hartjes in het 3x3 basketbal. Maar het waren ook de Spelen waar Noor Vidts plots meedeed voor de medailles in de tienkamp. Of waarbij de 20-jarige Ariarne Titmus haar nieuwe status als wereldster in het zwemmen bevestigde. En wat vindt u van de 17-jarige Erriyon Knighton, de Amerikaan die brons pakte op de 200m sprint, in de jeugd records van Bolt van de tabellen liep en zich op deze Spelen voor het eerst aan de wereld toonde. Verder was er ook de jongste allround-kampioen in het turnen ooit: Daiki Hashimoto. En er was uiteraard ook Jutta Verkest.

Poll Wie of wat is de openbaring van de Spelen? Ariarne Titmus

Belgian Lions 3x3

Noor Vidts

Erriyon Knighton

Daiki Hashimoto

Jutta Verkest

POLL 7: De tranen van de Spelen

Vreugde en verdriet, volgens een gezegde ligt het allemaal dicht bij elkaar. Nooit werd er meer gehuild dan op de Spelen in Tokio. Tranen van immense euforie, gehuil om diepe ontgoocheling: alleen al bij Team Belgium werd er heel wat afgesnotterd. Wie plengde dé tranen die u het meest zullen bijblijven. Nafi Thiam? De Belgian Cats? Mieke Gorissen? Lotte Kopecky? Of afscheidnemend hockeycoach Shane McLeod?

Poll Wie zorgde voor de tranen van de Olympische Spelen? Belgian Cats

Nafi Thiam

Mieke Gorissen

Lotte Kopecky

Nina Sterckx

Shane McLeod

