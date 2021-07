Pijnlijke exit voor Van Snick: judoka grijpt naast kamp om brons en wordt in rolstoel naar dokter gevoerd na stevige smak

Olympische SpelenJudoka Charline Van Snick (30) zal niet kampen om het brons in de categorie tot 52 kilogram op de Spelen in Tokio. In de herkansingen ging de Luikse in de Golden Score onderuit tegen de Britse Chelsie Giles. Onze landgenote hield ook een blessure over aan haar laatste kamp.

Na een gesloten kamp viel de beslissing dus in de Golden Score. 36 seconden ver in de verlenging werd Van Snick geklopt met ippon en bleef een tijdlang liggen na de pijnlijke smak. Onze landgenote had zichtbaar last en werd uiteindelijk in een rolstoel naar de dokter gebracht. Het is wachten op verder nieuws.

Van Snick was aangeslagen na haar nederlaag.

In de eerste ronde versloeg Van Snick de Canadese Ecaterina Guica met een ippon op ruim een minuut van het einde van de kamp. Onze landgenote vloerde vervolgens in de tweede ronde de Israëlische Gili Cohen met een ippon op 2:12 van het einde. In de kwartfinales bleek Odette Giuffrida, die in 2016 in Rio zilver behaalde, te sterk. De Italiaanse liet in het slot de winnende waza-ari optekenen.

De 30-jarige Van Snick haalde in 2012 in Londen brons in de categorie tot 48 kilogram. In Tokio kwam ze, na een seizoen met blessurezorgen, uit in de categorie tot 52 kilogram.

