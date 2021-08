Pieters en Detry grijpen naast eremetaal in het golftoernooi: “Het doet pijn om zonder medaille naar huis te gaan, maar ik ben ook trots”

Thomas Pieters begon opnieuw goed aan de dag, maar zakte later toch weer weg. Zo klokte hij uiteindelijk af op -11, voor een gedeelde 16de plaats. “Het doet pijn om niet met een medaille naar huis te gaan”, gaf Pieters toe, al genoot hij ook van het olympisch golftoernooi. “Ik had heel de week het gevoel dat het er in zat. Die mindere tweede dag pikt nog wat, want voor de rest heb ik een solide toernooi gespeeld. Op die tweede dag voelde ik me niet zo goed, het lichaam wilde niet mee, de slagen gingen niet naar waar ik wilde.”

Volledig scherm Thomas Pieters. © REUTERS

Pieters is wel fier op de prestaties die hij na die mindere dag nog neerzette: “Door even met mijn vrouw en dochter te bellen en over iets anders te praten, kon ik de draad weer oppikken. Met mijn coach heb ik uiteraard wel over die dag gebabbeld, om de werkpunten te verbeteren. Maar ik heb dit weekend ook veel goede dingen laten zien.” Pieters hoopte dan ook nog op goud. “Ik had er vanochtend erg veel zin”, gaf hij aan. “Maar het was net niet. Op zo'n olympisch toernooi voor je land mogen spelen is een ongelooflijk gevoel. Ik hoop er dan ook in Parijs bij te zijn en daar net dat tikkeltje beter te zijn.”

Ook Thomas Detry wist niet meer op te schuiven naar een podiumplaats. Hij rondde af met -10, wat hem een 22ste plaats oplevert. Ook Detry blikt met enige teleurstelling terug op een “fantastische week. We hadden toch wel kans op een medaille, maar dan moesten we vandaag heel laag gaan. Jammer genoeg vielen de putten niet voor mij, dat is golf.”

Voor Detry verliep de voorbereiding op de Spelen niet ideaal: “Ik had veel wedstrijden in de weken ervoor en ben hier een week op voorhand aangekomen. Een betere voorbereiding had misschien het verschil gemaakt, maar we hebben ook andere prioriteiten en wedstrijden waar we klaar voor moeten zijn.” Detry speelde ook een stabiel toernooi, maar het ontbrak hem aan enkele uitschieters. Onze landgenoot genoot wel van zijn tijd op de Spelen: “Het is een heel leuke sfeer en een heel leuke ervaring. Zonder publiek spelen was wel wat triestig, maar dat kon dit jaar niet. Ik zal er dan ook alles aan doen om in Parijs erbij te zijn.”

Volledig scherm Thomas Detry. © REUTERS