Pech blijft Nederlanders achtervolgen: “Anna van der Breggen gevallen nadat ze van fiets werd getrokken”

Van der Breggen trok deze ochtend samen met Annemiek van Vleuten naar het Fuji Speedway-circuit voor een laatste training voor de olympische tijdrit van morgen. Japanse officials hadden echter niet door dat ze een deelneemster was en trokken de Nederlandse prompt van haar fiets. “Ze kwam te val, maar kon vrijwel direct weer opstaan. Er is niks ernstigs met haar gebeurd”, schrijft Wielerflits. De Japanners waren er naar verluidt het hart van in en boden meermaals hun excuses aan.

Hoe dan ook is het een nieuwe episode in een Spelen vol pech voor onze noorderburen. Eerder dacht Van Vleuten de wegrit te winnen terwijl ze eigenlijk tweede werd, Van der Poel ging dan weer zwaar tegen de grond in de mountainbike-race en BMX’er Kimmann liep een barst in zijn knieschijf op nadat hij tijdens een training op de baan in botsing kwam met een official die plotseling overstak.