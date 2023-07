Parijs kleurt volgende zomer Belgisch: liefst 135.000 (!) tickets verkocht voor Olympische Spelen

Over dik een jaar klinkt in Parijs het startschot van de Olympische Spelen. Het BOIC verwacht een enorme toestroom Belgische fans in de hoofdstad van Frankrijk, want officieel zijn meer dan 135.000 tickets verkocht. “De Belgische fans zullen zich massaal amuseren”, zegt Cédric Van Branteghem als CEO van het BOIC.

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) hield vandaag een plechtig moment in de Thalys Lounge van Parijs. CEO Cédric Van Branteghem ondertekende een partnership met de Eurostar Group die ook Thalys omvat. Team Belgium kan zo volgende zomer tijdens de Spelen optimaal gebruik maken van de dagelijkse dienstverlening van de treinreizen tussen Brussel en Parijs.

“Het is de makkelijkste manier om van Brussel naar Parijs te raken”, reageert CEO Van Branteghem. “Je kan flexibel, comfortabel en duurzaam reizen. Op een uur en twintig minuten ben je vanuit Brussel-Zuid in het centrum van Parijs, dat is sneller dan vanuit sommige plaatsen in België naar Brussel. Een atleet raakt zo vlot in alle competitiesites en het olympisch dorp.”

KIJK. BOIC stelt partnerschap met Eurostar-Thalys voor.

Bij Eurostar-Thalys verwachten ze tijdens de Spelen ook een grotere toestroom aan Belgische supporters voor een trip naar Parijs. De treingroep zal naargelang de vraag, aan die transportnoden trachten te voldoen. Na afsluiting van de ticketverkoop blijken meer dan 135.000 kaartjes verkocht in ons land. “Belgen zijn graag in Parijs. We zijn het zesde land in de ticketverkoop, buiten Frankrijk zelf”, zegt Van Branteghem. “We schatten dat er gemiddeld 15.000 Belgen per dag de olympische events zullen bijwonen, op sommige dagen zelfs het dubbele. Er zijn een aantal dagen ook gratis events die je kan bijwonen zoals het wielrennen, het marathonlopen en het triatlon. Ik verwacht dat ook veel Belgen zonder tickets naar Parijs zullen afreizen om bijvoorbeeld naar het Belgian House in Parijs te komen om samen te feesten met de atleten.”

Volledig scherm Eurostar-CEO Gwendoline Cazenave, BOIC-CEO Cédric Van Branteghem, paralympisch delegatieleider Olek Kazimirowski en atleten Joachim Gerard en Camille Laus voor een Eurostar die tijdens de Olympische Spelen het transport van Belgische atleten moet vergemakkelijken. © BELGA

Dat de Spelen in Parijs en dus dichtbij België plaatsvinden, geeft volgens Van Branteghem de atleten een extra boost: “Het zijn Spelen alsof het thuis is. Familie en vrienden zullen de mogelijkheid hebben om aanwezig te zijn. Je voelt nu al bij de atleten hoe enorm dat leeft, hoe ‘excited’ ze zijn dat het zo dichtbij is.”

Grotere delegatie dan in Tokio

Het BOIC mikt op een grotere delegatie dan op de vorige Olympische Spelen van Tokio in 2021. Team Belgium telde toen 122 atleten en ging huiswaarts met zeven medailles. “We hopen nu ook op 120 atleten of meer”, zegt Van Branteghem. “Hopelijk kunnen er nog één of twee ploegen zich selecteren. Als we de prestaties van het afgelopen jaar in de olympische disciplines zien, zitten we goed. Hopelijk blijft de flow duren en komen we naar huis met meer topachtplaatsen en meer medailles.”

Parijs stond de afgelopen dagen in brand door protest en rellen na de dood van de 17-jarige Nahel bij een schietincident met de politie. De veiligheid zal tijdens de Spelen een grote bezorgdheid van de organisatie zijn, ook voor de atleten is een veilig gevoel belangrijk. “Ik denk dat ze dat heel goed onder controle hebben”, aldus nog Van Branteghem. “Tijdens de Spelen zullen sowieso redelijk veel Parijzenaars de stad verlaten. Hier en daar kan er een opstootje zijn, maar ik denk dat de Franse autoriteiten zich daarvan heel bewust zijn en daarop voorbereid zijn. Binnen het olympische dorp en de olympische sites zal er volgens mij alleen maar een olympisch feest zijn. Dus ik maak me niet te veel zorgen.”

Volledig scherm Cédric Van Branteghem, CEO van het BOIC. © BELGA