OVERZICHT. Vreugde bij Belgische turndames maar ook pijnlijke exits, bij Charline Van Snick zelfs letterlijk

Olympische SpelenGisteren pakte Wout van Aert in de olympische wegrit de eerste medaille voor België, maar ook afgelopen nacht en deze voormiddag kwamen enkele landgenoten in actie op de Olympische Spelen . Met wisselend succes. De turndames deden het fantastisch, in het taekwondo en tennis kwam er dan weer een vroegtijdige exit. Ontdek hieronder wat u de afgelopen uren mogelijk gemist heeft. Een overzicht.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

België voor het eerst naar teamfinale in turnen, grootse Derwael én 15-jarige Verkest boeken ook individueel succes

Wat een topprestatie. De Belgische turnsters hebben van zich laten spreken. Nina Derwael plaatste zich in Tokio voor de allroundfinale en de finale aan de brug met ongelijke leggers, dat laatste na een geweldige oefening. De Belgische ploeg, met verder ook Maellyse Brassart, Lisa Vaelen en Jutta Verkest, pakte bovendien een ticket voor de teamfinale, wat dan weer een historische gebeurtenis is. En ook Verkest, amper 15 (!), verzekerde zich van een stek in de allroundfinale. Lees er HIER alles over!

Volledig scherm © BELGA

“Ik wist wél dat er nog iemand voorop was”: tegenstrijdige berichten uit Nederlands kamp na fiasco in wegrit, amateurrenster Kiesenhofer pakte goud

Sensatie in de olympische wegrit voor vrouwen, want amateurrenster Anna Kiesenhofer (30) heeft in Tokio het goud veroverd. De Oostenrijkse hield sterk stand na een vroege vlucht. Een minder positieve hoofdrol was weggelegd voor Nederland, dat met vier favorieten aan de start stond maar nooit echt als een team acteerde. Annemiek van Vleuten (zilver) juichte alsof ze goud pakte - en dat dacht ze ook. De renster wist niet dat Kiesenhofer nog voorop was. Haar landgenote Marianne Vos blijkbaar wél, zei ze zonet. Lees hier meer!

Volledig scherm Annemiek van Vleuten dacht dat ze gewonnen had © Photo News

Team USA de boot in tegen Frankrijk

Het Amerikaans mannenbasketbalteam, de topfavoriet voor de gouden medaille, heeft zich in zijn openingsmatch tegen Frankrijk in de luren laten leggen. In de Saitama Super Arena werd het 83-76. Halfweg hadden de Amerikanen, met Bam Adebayo, Kevin Durant, Draymond Green, Zach LaVine en Damian Lillard in de basis, met 37-45 een voorsprong van acht punten te pakken en leek er bijgevolg geen vuiltje aan de lucht. In het derde kwart haalde Frankrijk plots de pletwals boven (25-11). In het vierde en laatste kwart leken de troepen van Gregg Popovich orde op zaken te stellen, maar ze lieten zich alsnog de kaas van het brood eten.

Helemaal onverwacht komt de nederlaag niet, aangezien in de voorbereiding ook niet gewonnen werd van Australië en Nigeria.

Volledig scherm © AP

Achab sneuvelt meteen

Jaouad Achab was met hoge ambities naar Tokio afgereisd, maar zijn avontuur op de Spelen eindigde al in de eerste ronde. Achab ging in het taekwondo pijnlijk onderuit tegen de Dominicaan Bernardo Pie. Lees hier meer!

Volledig scherm Jaouad Achab © BELGA

Cruysberghs niet naar finale

In het skateboarden heeft onze landgenoot Axel Cruysberghs zich niet kunnen plaatsen voor de finale. Cruysberghs was met een totaalscore van 24.81 goed voor een dertiende plaats op twintig deelnemers. Enkel de top acht stootte door naar de finale. Cruysberghs bleek ziek: “Ik was blij dat ik nog kón deelnemen”

Volledig scherm © AP

Charline Van Snick grijpt naast kamp om brons na nederlaag tegen Giles

Judoka Charline Van Snick zal niet kampen om het brons in de categorie tot 52 kilogram op de Olympische Spelen in Tokio. In de herkansingen ging de Luikse in de Golden Score onderuit tegen de Britse Chelsie Giles.Na een gesloten kamp viel de beslissing in de Golden Score. 36 seconden ver in de verlenging werd Van Snick geklopt met ippon. Nadien werd ze in een rolstoel overgebracht naar de dokter.

In de eerste ronde versloeg Van Snick de Canadese Ecaterina Guica met een ippon op ruim een minuut van het einde van de kamp. Onze landgenote vloerde vervolgens in de tweede ronde de Israëlische Gili Cohen met een ippon op 2:12 van het einde. In de kwartfinales bleek Odette Giuffrida, die in 2016 in Rio zilver behaalde, te sterk. De Italiaanse liet in het slot de winnende waza-ari optekenen. De 30-jarige Van Snick haalde in 2012 in Londen brons in de categorie tot 48 kilogram. In Tokio kwam ze, na een seizoen met blessurezorgen, uit in de categorie tot 52 kilogram.

Volledig scherm © BELGA

Mertens uitgeschakeld in enkelspel

Na de exit aan de zijde van Alison Van Uytvanck in het dubbelspel is Elise Mertens ook in het enkelspel al vroeg uitgeschakeld. Mertens verloor in drie sets van de Russische Ekatarina Alexandrova (4-6, 6-4, 6-4). Lees hier meer!

Volledig scherm Elise Mertens © AP

Belgian Lions 3x3 winnen en verliezen

De Belgian Lions 3x3 hebben tegen hun derde en vierde duel intussen achter de rug. Vanmorgen wonnen ze van Rusland met 16-21 zonet verloren ze met 14-21 van Servië. Die zege was welgekomen, want na de nederlaag tegen Japan gisteren werden Nick Celis, Rafaël Bogaerts, Thibaut Vervoort en Thierry Mariën het slachtoffer van online haat. “We kregen bedreigingen op Instagram. Echt zotte dingen als ‘ik hoop dat je sterft in Japan’”, onthulde Celis. “Ik schrok echt. Misschien waren het gokkers?” Lees hier meer!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA

Eerste wereldrecord is voor Australië

Vannacht sneuvelde het eerste wereldrecord in het olympisch bad. Australië pakte goud op de 4x100m vrije slag bij de vrouwen met een tijd van 3:29.69. De besttijd uit april 2018 (3:30.05) was ook in Australische handen. Het zilver ging naar Canada, het brons naar de Verenigde Staten. Nederland had zich als tweede geplaatst voor de olympische finale, maar werd met onder meer Naomi Kromowidjojo vierde.

Volledig scherm De Australische 4x100 meter-ploeg. © EPA

Zeilster Emma Plasschaert staat na 2e regatta 10de in algemeen klassement

Emma Plasschaert staat na afloop van de twee eerste regatta’s in de Laser Radiaal-klasse op de tiende plaats. Plasschaert eindigde zondag in de eerste race van de dag op de tiende plaats. De tweede regatta sloot de West-Vlaamse pas als zeventiende af. In de algemene stand staat ze met 27 punten op de tiende plek. De Spaanse Cristina Pujol Bajo nam de beste start en won de eerste regatta maar eindigde in de tweede pas als 23e. De Duitse Svenja Weger, vijfde in de eerste race, was in de tweede race de beste. Zij staat met zes punten aan kop.

Plasschaert en co werken de komende dagen in de baai van Enoshima in totaal tien regatta’s af, waarna de beslissing volgende week zondag (1 augustus) in de medaillerace valt. Morgen/maandag volgen de derde en vierde race. De 27-jarige Plasschaert is de nummer 1 van de wereld in haar klasse en werd in 2018 in het Deense Aarhus wereldkampioene. In 2019 vond op dezelfde locatie in Enoshima, een eilandje zo’n 50 km ten zuiden van Tokio, een olympische testrace plaats, die ze won.

Volledig scherm Emma Plasschaert © REUTERS