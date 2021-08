OVERZICHT. Thiam aan de leiding in zevenkamp en Vidts valt terug naar vijfde plek - Belgian Cheetahs in stijl naar finale: dit hebt u de voorbije uren gemist

Olympische SpelenDag 13 op de Olympische Spelen alweer en dat belooft een hele belangrijke te worden voor de Belgen. Nafi Thiam en Noor Vidts zijn intussen in volle medaillestrijd verwikkeld geraakt in de zevenkamp, maar straks doen ook onze Red Lions een gooi naar olympisch goud en eeuwige roem. Maar tot dan: een overzicht van wat u vannacht tot dusver gemist heeft!

Belgian Cheetahs naar finale 4x400 meter!

De Belgian Cheetahs hebben zich met een nieuw Belgisch record geplaatst voor de finale van de 4x400 meter bij de vrouwen. In de eerste van twee reeksen in het Olympisch Stadion snelden Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus naar een chrono van 3:24.08, een verbetering van het Belgisch record met ruim twee seconden. Het vorige BR bedroeg 3:26.58. Die tijd liepen de Cheetahs in 2019 in de reeksen op het WK in Doha, waar ze vijfde werden. Lees HIER meer.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Thiam begint goed aan dag 2 en staat opnieuw aan de leiding en Vidts vijfde, razend spannend slotnummer op komst

In de zevenkamp is Nafi Thiam goed begonnen aan de allesbepalende tweede dag. De regerende olympisch kampioene won het verspringen met een sprong van 6m60 en deed het ook prima in het speerwerpen. Thiam gooide 54,68 meter ver en won daarmee - zoals verwacht - haar reeks. Onze landgenote gaat zo als leidster naar de 800 meter, want concurrente Anouk Vetter bleef met 51m20 ver onder die afstand. Thiam heeft zo een voorgift van 4,5 seconden in aanloop naar het afsluitende nummer. Noor Vidts verbeterde haar persoonlijk record in het speerwerpen, maar viel wel terug naar plek vijf. De medaillehoop is evenwel nog niet weg, want Vidts is een prima 800m-loopster. Het belooft razend spannend te worden straks, zowel voor goud als voor brons. Lees HIER meer!

Volledig scherm © BELGA

Hertest Lespagnard negatief: trainer van Nafi Thiam mag vanavond weer plek in stadion innemen

De tweede dag van Nafi Thiam in de zevenkamp in Tokio begon vandaag met verontrustend nieuws: bij zijn dagelijkse pcr-test bleek haar trainer Roger Lespagnard coronapositief. Hij miste de ochtendsessie van zijn atlete. De hertest bleek zopas evenwel negatief te zijn en zo mag hij Thiam vanavond weer bijstaan tijdens de afsluitend 800m. Lees HIER meer!

Volledig scherm © Photo News

Nét geen medaille voor Peters op 500 meter kajak

Hermien Peters kan ondanks een goede race haar deelname aan de finale van de K1 500 meter niet met een medaille bekronen. Met een tijd van 1:53.716 eindigt ze als zesde. Ze is daarmee precies 2,5 seconde langzamer dan de Nieuw-Zeelandse Lisa Carrington (1:51.216), die er met het goud vandoor gaat. Lize Broekx maakte dan weer geen indruk in de C-finale van de K1 500 meter. Ze eindigde uiteindelijk als 21ste. Lees er HIER meer over.

Volledig scherm Hermien Peters. © EPA

India pakt brons in het hockey

In een bloedstollende troostfinale van het hockeytoernooi, die veel weg had van een échte finale, klopten de Indiërs Duitsland met 5-4. De tegenstander van België in de halve finales toonde veerkracht door de wedstrijd om te buigen nadat het 3-1 achter kwam. Het is voor het eerst dat India een medaille weet te winnen in deze discipline sinds de Spelen van Moskou in 1980. Lees HIER meer!

Volledig scherm © AP

31 coronabesmettingen in olympische bubbel

De voorbije 24 uur zijn er 31 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld op Spelen, zo maakten de organisatoren bekend. Het gaat om de tweede dag op rij om een recordaantal. Woensdag testten er 29 personen positief op COVID-19, dat was het hoogste aantal sinds het begin van de testen op 1 juli. In totaal werden er al 353 besmettingen geregistreerd. Lees HIER meer.

Volledig scherm © Photo News

De Ketele dertiende in het omnium

Kenny De Ketele heeft niet voor een verrassing kunnen zorgen in het omnium. Onze 36-jarige landgenoot deed nooit mee om de medailles en eindigde uiteindelijk dertiende. Het goud was voor Matthew Walls, een Brit die op de weg uitkomt voor BORA-hansgrohe. Lees HIER het verslag.

Volledig scherm Kenny De Ketele. © BELGA

Exact hetzelfde podium in het kogelstoten

De Amerikaan Ryan Crouser heeft voor de tweede keer op rij olympisch goud veroverd in het kogelstoten. Met een worp van 23m30, op zeven centimeter van zijn wereldrecord en tevens de op een na beste prestatie aller tijden, haalde hij het van zijn landgenoot Joe Kovacs (22m65) en de Nieuw-Zeelander Tomas Walsh (22m47). Daarmee kreeg Tokio exact hetzelfde podium te zien als vijf jaar geleden in.

Volledig scherm Het podium van vandaag, met Ryan Crouser centraal. © AP

