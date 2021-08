OVERZICHT. Thiam aan de leiding en Vidts verrast, Van der Plaetsen afgevoerd en Hermien Peters wint haar reeks: dit heeft u vannacht gemist

Olympische Spelen Wat kunnen de Belgen vannacht en woensdag­och­tend op de Spelen? Thiam begint eraan, Belgian Cats spelen kwartfina­le tegen gastland Japan

3 augustus Geen grote Belgische medaillekansen komende nacht of woensdagochtend in Tokio - of de springruiters zouden moeten verrassen in de individuele competitie. Maar dat betekent niet dat er geen toppers in actie komen. Zo begint Nafi Thiam aan haar zevenkamp - ze is de topfavoriete om zichzelf op te volgen als olympisch kampioene - en ook de Belgian Cats spelen. Zo ziet de Belgische planning er op dag twaalf in Tokio uit: