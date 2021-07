OVERZICHT. Oprukkende Plasschaert, zesde stek voor Derwael en imponerende Lions: dit was dag 6 op de Spelen

Olympische SpelenDag 6 op de Olympische Spelen alweer, met afgelopen nacht en vandaag heel wat landgenoten in actie in Tokio. Derwael werd zesde in de allround-finale gymnastiek, Lecluyse en Vanhoof zorgden ook voor succes. Al was er ook een snelle exit voor Nikiforov en net geen medaille voor roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe. Een overzicht van de prestaties die u vandaag mogelijk gemist hebt.

Derwael zesde in allround-finale, Verkest 23ste

Nina Derwael (21) is zesde geëindigd in de allroundfinale van de artistieke gymnastiek. Haar grote concurrente in de brugfinale van zondag, Sunisa Lee, deed nipt beter op de brug én pakte het goud. De 15-jarige Jutta Verkest werd verdienstelijk 23ste.

Louis Croenen stoot niet door naar halve finales

Geen halve finale op de 100 meter vlinderslag voor Louis Croenen. Onze landgenoot zette een tijd van 52.23 neer, amper 23 honderdsten van een seconde boven zijn eigen Belgisch record. Daarmee eindigde hij wel als tweede in zijn reeks, maar in de totaalafrekening bleek dat slechts de 28ste tijd te zijn. Alleen de beste 16 plaatsen zich voor de halve finale. Voor Croenen zijn de Spelen nu afgelopen, nadat hij eerder op de 200 meter vlinderslag strandde in de halve finale.

Pieters pakt uit met fantastische eagle en is gedeeld derde, golftoernooi onderbroken door stormweer

Thomas Pieters is bijzonder goed begonnen aan het golftoernooi. Onze landgenoot staat er voorlopig gedeeld derde, maar liet zich vooral opmerken met een schitterende eagle. Na een geweldige slag vanop 116 meter mocht hij op hole 11 een eagle, 2 onder par, noteren. Thomas Detry bekleedt een gedeelde 31e plaats.

Het golftoernooi lag ruim twee uur stil wegens een onweer boven de Kasumigaseki Country Club. Morgen staat de tweede ronde van het golftoernooi, dat zondag zijn apotheose kent, op het programma.

Plasschaert stijgt naar vierde plaats in algemeen klassement, Van Laer 26ste na acht regatta’s

In het zeilen doet Emma Plasschaert steeds meer mee voor de medailles. In de eerste regatta van de dag werd ze vijfde en in de achtste race van deze Spelen deed ze nog één plaats beter. Ze stijgt zo naar de vierde plaats in het algemeen klassement. Morgen worden de resterende twee van tien regatta’s af, alvorens zondag de medaillerace op het programma staat.

Haar Australische partner Matt Wearn won de 7de regatta in de Laser-categorie bij de mannen en voert er ook de totaalstand aan. Wannes Van Laer eindigde in de eerste race van vandaag als 14de, in de tweede regatta van de dag werd hij 18de. Onze landgenoot begon de dag als 29ste in het algemeen klassement en rukte op naar de 26ste plaats.

Lecluyse naar finale

Fanny Lecluyse heeft zich op haar derde Spelen voor het eerst kunnen plaatsen voor de finale van de 200 meter schoolslag. De 29-jarige West-Vlaamse tikte in haar halve finale als vijfde aan in 2:23.73 (nog ruim vier tienden boven haar eigen Belgisch record). Ze klokte daarmee de achtste tijd van de zestien halvefinalistes, net voldoende om door te stoten. Morgen om 3u41 staat de finale op het programma.

Red Lions spelen Canadezen zoek

Onze hockeyploeg is op dreef op deze Spelen. Na eerdere zeges tegen Nederland en Duitsland, werd nu Canada erg vlot over de knie gelegd. De 9-1-eindstand spreekt boekdelen. De Red Lions zijn zo zeker van groepswinst én in plaats in de kwartfinales, waarin de nummer vier uit groep A wacht.

Geen medaille voor de roeiers

Tim Brys en Niels Van Zandweghe eindigden vijfde in de finale van de lichte dubbeltwee. Topfavorieten Duitsland, Ierland en Italië namen een kopstart en lieten de rest meteen achter zich, waardoor het duo in zijn laatste wedstrijd samen nooit aanspraak kon maken op meer dan een vierde plaats. Maar tot het uiterste gaan deden de roeiers wel, in die mate zelfs dat Van Zandweghe na aankomst even medische assistentie nodig had.

Nikiforov sneuvelt na 15 seconden in tweede ronde tegen wereldkampioen

Toma Nikiforov (IJF 16) schakelde in de eerste ronde van deze Spelen de Braziliaan Rafael Buzacarini (IJF 17) uit, maar lag vandaag al snel tegen dek in de tweede ronde. De judoka kon in zijn categorie tot 100 kg niet stunten tegen wereldkampioen en topfavoriet voor goud Jorge Fonseca (IJF 2), die al na vijftien seconden uitpakte met een ippon.

Elke Vanhoof naar halve finales BMX

Elke Vanhoof heeft zich als vierde in haar kwartfinale geplaatst voor de halve finales van het BMX-toernooi. Na drie runs moest ze de Colombiaanse Mariana Pajon, de Deense Simone Christensen en de Nederlandse Merel Smulders nog laten voorgaan. Vanhoof finishte in die drie runs als vierde, vijfde en derde. Vrijdagnacht vanaf 3u15 staan de halve finales en finale op het programma.

Dressel koning van de 100m

Tot slot ook nog spektakel in het zwembad. Met eerst de finale van de 800 meter vrije slag. De Italiaan Paltrinieri zwom daarbij na klierkoortsperikelen vorige maand nagenoeg de volledige wedstrijd aan kop, maar stuitte in het slot op een fameuze remonte van Robert Finke. Het verschil tussen de eerste en de derde plaats bedroeg er amper 24 honderdsten van een seconde.

Ook het koningsnummer, de 100 meter vrije slag, leverde een schitterende race op. Caeleb Dressel vertrok als een raket, maar na het keerpunt kwamen titelverdediger Chalmers en Kolesnikov opzetten. De Amerikaan haalde het uiteindelijk wel met een olympisch record: 47.02.

Op de 4x200 meter vrouwen pakte China verrassend goud met een wereldrecord (7:40.33). Topfavorieten Australië, met Ariarne Titmus, en de Verenigde Staten, met een fenomenale Katie Ledecky, grepen zo naast goud.

