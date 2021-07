OVERZICHT. Meest ondankbare plek voor Van Riel, Red Lions sturen weer topland wandelen op Spelen en Van Uytvanck stunt: dit hebt u tot nu gemist

Olympische SpelenDag drie op de Olympische Spelen in Tokio. En ook vannacht kwamen er al enkele landgenoten in actie in Japan, met wisselend succes. Een overzicht van wat u de voorbije uren mogelijk gemist hebt - ook los van de Spelen. Zo verloor Kim Clijsters in Atlanta bij haar comeback tegen Sloane Stephens.

Stevige crash van Mathieu van der Poel, Pidcock wint

Drama voor Mathieu van der Poel in het mountainbiken. De Nederlander, één van de topfavorieten, kwam al vroeg zwaar ten val. Hij bleef lange tijd aangeslagen op de grond zitten en mocht z’n gouden droom meteen opbergen. ‘MVDP’ stapte wel nog op z’n fiets, maar gooide intussen toch de handdoek. Tom Pidcock pakte uiteindelijk het goud. Lees HIER meer.

Van Uytvanck stunt in het tennis

Knappe prestatie van Alison Van Uytvanck (WTA 48) in het tennis. Onze landgenote zit in de achtste finales na een stuntzege tegen Petra Kvitova, het nummer dertien van de wereld. Van Uytvanck haalde het in drie sets (5-7, 6-3 en 6-0) en treft nu de Spaanse Garbine Muguruza. Lees HIER meer.

Plasschaert staat op 13de plaats in Laser Radial, Van Laer 28ste

Na drie regatta’s staat zeilster Emma Plasschaert op de dertiende plaats in de Laser Radial op de Spelen in Tokio. In de derde regatta finishte de 27-jarige Oostendse als elfde. Gisteren had ze een tiende en een zeventiende stek laten noteren. Ook de vierde regatta wordt vandaag nog gezeild. Wannes Van Laer staat na drie regatta’s op de 28ste plaats in de Laser-klasse.

Red Lions stomen door en kloppen ook Duitsland

De Belgische hockeymannen wonnen ook hun tweede groepsduel. Na Nederland werd ook Duitsland geklopt. Charlier en Hendrickx namen de Belgische goals voor hun rekening. Een domper voor de Lions was wel het uitvallen van De Kerpel. Lees er HIER meer over.

McLeod: “De Kerpel heeft zijn enkel verzwikt. ‘t Is afwachten wat de schade is”

Briels: “Nu al heel veel zin in volgende wedstrijden”

Loick Luypaert: “Mooi rapport, maar we moeten samen ook nog stappen zetten”

Lore Bruggeman grijpt met elfde plaats naast finale in het skaten, goud voor 13-jarige Nishiya

De dertienjarige Japanse Momiji Nishiya heeft de eerste gouden medaille op de Spelen bij de vrouwen in het skateboarden veroverd. In de finale van de streetdiscipline behaalde ze 15,26 punten. Daarmee bleef ze de eveneens dertienjarige Braziliaanse Rayssa Leal (14,64) en de zestienjarige Japanse Funa Nakayama (14,49) voor. Lore Bruggeman greep met een elfde plaats in de kwalificaties, met 9,27 punten, naast een finaleplaats.

Elke vrouw in de skateboardfinale moest twee runs van 45 seconden afleggen en daarbij de jury vijf ‘tricks’ tonen. De slechtste ‘trick’ kon geschrapt worden. Zondag won Japan ook bij de mannen goud in de streetdiscipline van het skateboarden. Yuto Horigome haalde het toen. Er liggen nog twee titels voor het grijpen. Op 4 en 5 augustus wordt de parkdiscipline afgewerkt.

Net geen medaille voor Marten Van Riel

Triatleet Marten Van Riel eindigde als vierde, op de Spelen misschien wel de meest ondankbare plek. De titel ging naar de Noor Kristian Blummenfelt. Hij haalde het met 11 seconden voorsprong op de Brit Alex Yee. De Nieuw-Zeelander Hayden Wilde pakte brons. Vijf jaar geleden werd Marten Van Riel bij zijn olympisch debuut in Rio de Janeiro zesde. Lees HIER meer over zijn race.

3x3-basketteam ten onder tegen China

De Belgische basketters 3x3-leden zopas een nipte 21-20-nederlaag tegen China. Eerder wonnen Nick Celis, Rafaël Bogaerts, Thibaut Vervoort en Thierry Mariën met 21-20 van Letland en met 21-16 van Rusland, maar leden ze nederlagen tegen Japan (16-18) en Servië (14-21). Later vandaag (om 11u40) geven ze ook nog Nederland partij, morgen is Polen de laatste tegenstander in de round robin met acht. Lees HIER meer.

Amerikanen winnen 4x100 meter vrije slag in het zwemmen, Peaty verlengt titel

De Amerikaanse zwemmers Caeleb Dressel, Blake Pieroni, Bowen Becker en Zach Apple hebben de 4x100 meter vrije slag gewonnen. Voorts verlengde Adam Peaty zijn titel op de 100m schoolslag en klopte Ariarne Titmus titelhoudster Katie Ledecky op de 400 meter vrije slag. Lees HIER meer.

Los van de Spelen: Clijsters onderuit tegen Sloane Stephens

Wie er ook bij had kunnen zijn op de Spelen, is Kim Clijsters. Maar na een pechjaar is de 38-jarige Limburgse niet van de partij in Tokio. Clijsters kwam wél in actie in Atlanta in de VS. Ze speelde er een exhibitieduel tegen Sloane Stephens en verloor na twee felbevochten sets: 6-4, 6-4. Lees HIER meer over de match.

