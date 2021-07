OVERZICHT. Meest ondankbare plek voor Van Riel, Red Lions sturen weer topland wandelen op Spelen en Clijsters verliest in Atlanta: dit hebt u vannacht gemist

Red Lions stomen door en kloppen ook Duitsland

Lore Bruggeman grijpt met elfde plaats naast finale in het skaten

Skateboardster Lore Bruggeman is niet in geslaagd om zich voor de finale te plaatsen in de streetdiscipline. Met 9,27 punten werd ze in de kwalificaties elfde. Alleen de top acht skatet de finale. Lees HIER meer.

Net geen medaille voor Marten Van Riel

3x3-basketteam ten onder tegen China

De Belgische basketters 3x3 leden zopas een nipte 21-20 nederlaag tegen China. Eerder wonnen Nick Celis, Rafaël Bogaerts, Thibaut Vervoort en Thierry Mariën met 21-20 van Letland en met 21-16 van Rusland, maar leden ze nederlagen tegen Japan (16-18) en Servië (14-21). Later vandaag (om 11u40) geven ze ook nog Nederland partij, morgen is Polen de laatste tegenstander in de round robin met acht. Lees HIER meer.

Amerikanen winnen 4x100 meter vrije slag in het zwemmen, Peaty verlengt titel

Los van de Spelen: Clijsters onderuit tegen Sloane Stephens

Wie er ook bij had kunnen zijn op de Spelen, is Kim Clijsters. Maar na een pechjaar is de 38-jarige Limburgse niet van de partij in Tokio. Clijsters kwam wél in actie in Atlanta in de VS. Ze speelde er een exhibitieduel Sloane Stephens en verloor na twee felbevochten sets: 6-4, 6-4. Lees HIER meer over de match.