OVERZICHT. Geen medailles voor golfers en Emma Plasschaert, Kevin Borlée en Sacoor naar halve finales 400m: dit heeft u vandaag al gemist

Olympische SpelenDag 9 op de Olympische Spelen , met alweer heel wat Belgen aan de slag. Emma Plasschaert en onze golfers konden geen medaille verzilveren, maar er is nog hoop op eremetaal met Nina Derwael die straks in actie komt. Ondertussen is het ook in de atletiek een drukke dag. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste (Belgische) prestaties van vandaag.

Net geen medaille voor Emma Plasschaert

Emma Plasschaert heeft net naast een medaille gegrepen in het zeilen. In de medaillerace behaalde ze wel nog een knappe tweede plaats, vlak na haar grote concurrente Josefin Olsson. Onze landgenote moet zo vrede nemen met de meest ondankbare plaats op de Spelen: vierde.

Borlée en Sacoor rechtstreeks door naar halve finales op 400m

Met Kevin Borlée en Jonathan Sacoor staan er twee Belgen in de halve finales op de 400 meter. Borlée werd in zijn reeks tweede in een tijd van 45.34, Sacoor eindigde als derde met 45.41. Beide atleten komen later op deze Spelen nog in actie op de 4x400. Jonathan Borlée neemt niet deel aan de individuele 400 meter.

Golfers Pieters en Detry grijpen naast medaille

Thomas Pieters en Thomas Detry hebben geen eremetaal kunnen bemachtigen op het golftoernooi. Pieters zakte ondanks een goede start weer weg en zag Detry zelfs over zich heen wippen in de stand. Detry rondde uiteindelijk af met -10, Pieters met -11. Daarmee zullen ze in de eindstand tussen plaats 10 en 20 eindigen.

Simone Biles geeft ook verstek voor grondoefening

Na haar forfait voor de sprong en brug heeft Simone Biles nu ook verstek gegeven voor de grondoefening. De Amerikaanse topgymnaste heeft te kampen met ‘twisties’, waardoor ze haar oefeningen niet correct of veilig kan uitvoeren. Het is nu nog afwachten of ze aan de balk zal deelnemen.

Dressel pakt 4de en 5de goud en is grote slokop bij de mannen

Caeleb Dressel is de grote man in het zwemmen. De Amerikaan heeft deze nacht nóg twee gouden medailles gewonnen. Hij zette de 50 meter vrije slag naar zijn hand in 21.07, een olympisch record. Even later pakte hij ook goud met het Amerikaanse estafetteteam in de 4x100 wisselslag. En zo komt de teller op vijf gouden medailles - eerder won hij ook de 100 meter vrije slag, de 100 meter vlinderslag en de 4x100 meter vrije slag.

McKeon klokt af op 7 medailles in zwemmen

Emma McKeon klokt op deze Spelen af op 7 medailles. Deze nacht pakte ze haar derde en vierde goud, respectievelijk op de 50 meter vrije slag en de 4x100 wisselslag. De Australische won ook drie bronzen medailles. Een overzicht: vier keer goud (50 en 100m vrije slag, 4x100 vrij en 4x100 wissel) en drie keer brons (100m vlinder, 4x200m vrij en 4x100 wissel mixed). Vijf jaar terug was McKeon in Rio ook al goed voor goud (4x100 vrij), twee keer zilver (4x100 wissel en 4x200 vrij) en brons (200m vrij). Met elf medailles is ze nu de meest gelauwerde Australiër op Olympische Spelen. Dat is een titel die ze voor vandaag nog moest delen met collega-zwemmers Ian Thorpe en Leisel Jones.

Argentinië eruit in hockey, 5 jaar geleden nog de ploeg die Lions van goud hield

Verrassing in het hockey. Topland Argentinië ligt eruit. De Zuid-Amerikanen verloren in hun kwartfinale met 3-1 van Duitsland. Op de Spelen van Rio in 2016 waren ze in de finale nog te sterk voor de Red Lions. De Duitsers treffen Australië, dat Nederland versloeg na shoot-outs, in de halve finale. De Belgische hockeymannen komen vandaag om 11u30 in actie in hun kwartfinale tegen Spanje.

