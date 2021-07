OVERZICHT. Geen medaille voor Hammers, gemengd succes in atletiek en Spelen Biles lijken voorbij: wat u vannacht heeft gemist

Olympische SpelenDag acht op de Olympische Spelen alweer - we zijn halverwege. Het gros van de landgenoten kwam afgelopen nacht al in actie in Tokio — zoals wel vaker met wisselend succes. Een overzicht van de prestaties die u de voorbije uren mogelijk gemist hebt.

Net geen medaille voor Belgian Hammers

Opnieuw net geen olympische medaille in het triatlon. De Belgian Hammers werden in de gemengde triatlon vijfde. Claire Michel, Marten Van Riel, Valerie Barthelemy en Jelle Geens eindigden daarmee achter Groot-Brittannië (goud), de VS (zilver), Frankrijk (brons) en Nederland. Na afloop deden de Hammers nog een vurige oproep: “We hebben ook dringend níeuw bloed nodig. Daarom deze oproep aan jonge, beloftevolle atleten: ‘kom er bij, word Hammer!’”

Couckuyt breekt Belgisch record op 400m horden, Claes out

Paulien Couckuyt heeft dan weer het 25 jaar oude Belgisch record gebroken in de reeksen van de 400 meter horden op de Olympische Spelen. De 24-jarige Antwerpse finishte als derde in de tweede reeks in 54.90. Hanne Claes is ondanks een persoonlijke seizoensbeste uitgeschakeld.

Derde keer halve finale op de Spelen voor Zagré

Ook Anne Zagré heeft zich geplaatst voor de halve finales, zij het op de 100m horden. Onze landgenote kwam met een seizoensbeste over de finish. Na een sterke laatste 30m klokte ze af in 12.83. Zagré werd daarmee derde in haar reeks en is zo zeker van een plaatsje in de halve finales. Dat was ze ook op de Spelen van Londen en Rio. Derde halve finale op rij dus voor Zagré.

Ook Crestan naar halve finales

Ook Eliott Crestan heeft zich geplaatst voor de halve finales, op zijn beurt op de 800 meter. De 22-jarige Namenaar finishte in de vijfde reeks als tweede in 1:46.19.

Broeders uitgeschakeld

Ben Broeders is het dan weer niet gelukt om zich voor de finale in het polsstokspringen te plaatsen. Onze landgenoot - dikke maatjes met Armand Duplantis - had al moeite met 5m65, waarna hij drie keer niet over 5m75 raakte. En dus naast een plaatsje in de eindstrijd greep.

Amerikaanse grootheden onderscheiden zich in het zwembad

In het zwemmen heeft Caeleb Dressel nog maar eens de puntjes op de i gezet - deze keer in de 100m vlinder. De Amerikaan stormde in een tijd van 49.95 naar een nieuw wereldrecord dat hem meteen ook zijn derde gouden medaille op deze Spelen opleverde.

Bij de vrouwen stelde zijn landgenote Katie Ledecky dan weer orde op zaken. De Amerikaanse pakte op de 800m vrij voor de derde keer op rij de olympische titel. De 24-jarige Amerikaanse zegevierde in 8.12,57. Ariarne Titmus, die Ledecky eerder had onttroond op de 200 en 400 meter, moest genoegen nemen met het zilver (8.13,83). Ledecky pakte in Tokio eerder goud op de 1500 vrij.

Op de Mixed Relay, een nieuwe discipline, moesten Dressel & co de olympische titel dan weer aan de Britten laten.

Biles ook morgen niet in actie

Verder blijft het de vraag van één miljoen: krijgen we Simone Biles nog in actie te zien op deze Olympische Spelen? Het heeft er alle schijn van dat dat niet het geval zal zijn. De Amerikaanse trekt zich nu ook terug uit de finale op de sprong en de finale op de brug met ongelijke leggers die morgen op het programma staan.

Biles gaf te kennen dat ze te kampen heeft met zogenaamde ‘twisties’ en mentaal niet klaar is om in competitie te treden.

