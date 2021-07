OVERZICHT. Geen Belgische medailles in tijdrit en knotsgekke zwemcoach die andermaal de show steelt: dit heeft u vandaag al gemist

Olympische SpelenDag 5 op de Olympische Spelen alweer. Er kwamen afgelopen nacht al verschillende landgenoten in actie in Tokio - met wisselend succes. Een overzicht van de prestaties die u de voorbije uren mogelijk gemist hebt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen medailles voor Van Aert en Evenepoel

Wat hadden we er met z'n allen veel van verwacht, van die olympische tijdrit. Met Wout van Aert die na zijn zilveren plak op de wegrit nu de puntjes wel echt op de i zou zetten, en Remco Evenepoel die ook zijn duivels wel eens zou ontbinden. Helaas was de concurrentie te sterk voor onze twee toprenners: Van Aert werd zesde, Evenepoel strandde op een negende plaats. Het goud was voor Primoz Roglic, Tom Dumoulin (zilver) en Rohan Dennis vervolledigden het podium.

Volledig scherm © BELGA

Slalomkajakker Gabriel De Coster grijpt naast ticket voor halve finale

Slalomkajakker Gabriel De Coster slaagde niet in zich te kwalificeren voor de halve finale. In zijn eerste run maakte de 20-jarige De Coster enkele foutjes in het Kasai Canoe Slalom Centre, met als resultaat een 24e en laatste plaats. De Coster, pas 123e op de wereldranking, bleef wel foutloos in de tweede run en zette een chrono van 98.67 seconden op de tabellen. Daarmee werd hij 17e in de tweede reeks. Maar in de eindstand strandde De Coster op de 22e stek bij zijn olympisch debuut. De eerste 20 (van de 24 deelnemers) plaatsten zich voor de halve finale, die vrijdag voorzien is.

De Coster stond op de Spelen nadat België een quotaplaats kreeg die werd vrijgelaten door een ander land. De atleet uit Tervuren beëindigde in mei het EK in het Italiaanse Ivrea op de 30e plaats in de K1, na een 19e stek het jaar voordien bij de Europese elite. In 2019 werd hij 40e op het EK en 49e op het WK. In oktober vorig jaar was hij op het EK U23 in het Poolse Krakau goed voor brons.

Volledig scherm © BELGA

Biles geeft forfait voor allroundfinale

De Amerikaanse turnvedette Simone Biles (24) zal morgen haar titel niet verdedigen in de individuele allroundfinale op de Olympische Spelen in Tokio. Dat meldt USA Gymnastics. Gisteren trok Biles zich terug uit de teamfinale. “Ik moet mijn mentale gezondheid bewaken”, verklaarde ze nadien.

Volledig scherm © AFP

Maenhaut en Geurts zakken terug

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts zijn in de zesde regatta van de 49er FX na een valse start tegen een diskwalificatie aangelopen. Daardoor werden ze in de stand van de regatta op de 22e en laatste plaats gezet en zakken ze in de algemene stand na zes regatta’s van de achtste naar de elfde stek, halverwege hun olympiade. Donderdag volgt er een rustdag.

Gisteren debuteerde het Belgische duo, dat in Lanzarote pas op de valreep de kwalificatie voor de Spelen kon afdwingen, met een 17e, 3e en 4e plaats in de eerste drie regatta’s. Woensdag werden daar in de Enoshima Yacht Harbour een veertiende, achtste stek en 22e plaats aan toegevoegd.

Met 46 punten telt het Belgische duo 33 punten meer dan de Britten Charlotte Dobson en Saskia Tidey. Het Nederlandse duo Annemiek Bekkering en Annette Duetz is met 18 punten opgerukt naar de tweede plaats. Het gaat om een nettoklassement, waarbij de slechtste regatta niet meetelt.

Volledig scherm © REUTERS

Casse toont zijn medaille

Brons, the day after. Matthias Casse (24) heeft zijn olympische medaille niet meegenomen onder de lakens - die lag op het andere bed naast hem. “Ik heb niet zoveel geslapen, mijn lichaam deed overal pijn.” Lees HIER meer!

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Groepsfase eindstation voor Tan

Voor badmintonster Lianne Tan zat het olympisch avontuur er al snel op. De 30-jarige Limburgse, het nummer 38 van de wereld, moest in 42 minuten een 2-0-nederlaag incasseren tegen de Indonesische Gregoria Mariska Tunjung, ‘s werelds nummer 23. Gisteren had ze wel haar eerste groepswedstrijd gewonnen, maar alleen de groepswinnaar stoot door. Van ophouden wil Tan evenwel voorlopig niet weten: “Zolang ik het leuk vind en mijn lichaam even fit blijft, ga ik door.”

Lees er HIER meer over!

Volledig scherm © BELGA

Belgian Sharks naar finale lichte dubbeltwee

Dan verging het Niels Van Zandweghe en Tim Brys een heel stuk beter, want zij wisten zich immers te plaatsen voor de finale van de lichte dubbeltwee. De roeiers werden in hun halve finale derde in 6:13.07. De Ieren Fintan McCarthy en Paul O’Donovan wonnen in een wereldrecord, 6:05.33, voor de Italianen Stefano Oppo en Pietro Ruta (6:07.70).

Maar ze weten wel wat hen morgen te doen staat, willen ze een medaille pakken: “We gaan de race van ons leven moeten roeien.”

Volledig scherm © BELGA

Ariarne Titmus koningin van het bad

In het zwemmen heeft Ariarne Titmus na de 400 meter vrije slag ook de 200 meter vrije slag gewonnen. In 1:53.50, een olympisch record, troefde de 20-jarige Australische de Hongkongse Siobhan Bernadette Haughey (1:53.92) en de Canadese Penny Oleksiak (1:54:70) af. Tot groot jolijt alweer van Dean Boxall, de flamboyante coach van de Australische...

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Ariarne Titmus. © EPA

De Amerikaanse titelverdedigster Katie Ledecky werd in 1:55.21 pas vijfde, maar zij stelde later wel orde op zaken in de 1.500m vrije slag. De 24-jarige Amerikaanse won die discipline, voor het eerst op het olympisch programma, in 15:17.34. Haar landgenote Erica Sullivan werd in 15:41.41 tweede, de Duitse Sarah Kohler in 15:42.91 derde. Haar zesde olympische medaille intussen.

Volledig scherm Katie Ledecky. © EPA

De vloek gekeerd? Nederland pakt zes medailles in één nacht, roeiers dubbelvier en Van Vleuten bezorgen Nederland eerste gouden plakken

Het waren voorlopig nog niet de Spelen van de Nederlanders, maar de roeiers van de dubbelvier hebben Oranje in Tokio de eerste gouden medaille bezorgd. Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers, de bemanningsleden van het Nederlandse vlaggenschip in Tokio, waren ondanks een misslag in het begin nipt de sterkste in de finale. Met een tijd van 5:32.03 tekenen de Nederlanders zelfs voor een wereldrecord. Groot-Brittannië is tweede, Australië derde.

En even later deed Annemiek Van Vleuten er zelfs nog een tweede gouden medaille bij door zich tot primus te kronen in het tijdrijden bij de vrouwen. Op het Fuji Speedway-circuit finishte de 38-jarige Nederlandse na 22 kilometer in een tijd van 30:13.49. Haar landgenote Anna van der Breggen pakte brons, de Zwitserse Marlen Reusser nestelde zich tussen de twee Nederlandse en veroverde zilver. Julie Van de Velde, de enige Belgische deelneemster, eindigde als 19de.

Naast twee gouden medailles pakte Nederland ook nog een hoop ander eremetaal en dan vooral in het roeien. Naast het goud in de dubbelvier was er ook nog zilver in de dubbeltwee (met Broenink en Twellaar) en de vrouwen vier-zonder (met Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester). Brons kwam er in de dubbeltwee (met Roos de Jong en Lisa Scheenaard).

Volledig scherm © ANP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

=