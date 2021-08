OVERZICHT. Een miniem verschil, een indrukwekkende inhaalrace en heel wat Belgen in halve finales: dit heeft u vannacht gemist

Olympische SpelenDag 10 op de Olympische Spelen alweer. Er kwamen afgelopen nacht al verschillende landgenoten in actie in Tokio. Een overzicht van de prestaties die u de voorbije uren mogelijk gemist hebt.

Artuur Peters via herkansingen naar halve finales

Artuur Peters bereikte de halve finales van de K1 1.000 meter. De Belgische kajakker werd eerder derde in zijn reeks, wat onvoldoende was om rechtstreeks door te stoten. Maar nadien was Peters de sterkste in de herkansingsrace.

Hermien Peters en Lize Broekx stellen niet teleur

Ook Hermien Peters, zus van Artuur, en Lize Broeckx staan in de halve finales. Het Belgische kajakduo won met overmacht de kwartfinales van de K2 500 meter. De halve finales staan morgen op het programma.

Imke Vervaet sprint naar halve finales 200 meter

Imke Vervaet verzekerde zich van een plek in de halve finales van de 200 meter sprint. De 28-jarige Oost-Vlaamse werd in haar reeks vierde in 23.05, een persoonlijk record. Alleen de top drie plaatste zich, maar ook de snelste drie verliezende tijden mochten door. Vervaet had de snelste tijd van alle atletes die niet in de top drie finishten. “Ik wist dat het kantje boord ging zijn”, reageerde Vervaet. “Ik ben heel blij dat ik straks opnieuw mag lopen. Normaal ben ik ‘s avonds sneller dan ‘s ochtends. Ik hoop onder de 23 seconden te duiken.” De halve finales worden maandagnamiddag (vanaf 13u05 Belgische tijd) gelopen. Vervaet zette de 19de tijd neer van 24 halvefinalisten.

Miniem verschil in verspringen

Miltiadis Tentoglou veroverde dankzij een sprong van 8,41 meter de gouden medaille in het verspringen. Opvallend: Juan Miguel Echevarria kwam eveneens tot 8,41 meter, maar zijn op een na beste sprong was net wat minder goed dan die van Tentoglou (8,15 om 8,09). Een zure zilveren medaille voor Echevarria. Het brons ging naar Maykel Masso.

Hassan haalt iedereen in na val

Sifan Hassan kwam ten val in de reeksen van de 1.500 meter. Maar de Nederlandse rolde vervolgens in de slotronde iédereen op. Een indrukwekkende versnelling. “Ik schrok wel even, maar ik dacht meteen: ik kan niet stoppen”, klonk het na afloop bij de 28-jarige atlete.

Elise Vanderelst naar halve finales 1.500 meter

Elise Vanderelst plaatste zich voor de halve finales van de 1.500 meter. De Europese indoorkampioene werd in haar reeks pas negende, maar haar tijd, 4:05.63, volstond wel om door te gaan. De top zes van elke reeks en de snelste zes daarbuiten plaatsten zich voor de halve finales. Die worden woensdag (12u00 Belgische tijd) gelopen. Vanderelst liep de 23ste tijd van de 24 halvefinalisten.

