OVERZICHT. Dit hebt u de voorbije dag gemist op de Olympische Spelen

Olympische SpelenDe Olympische Spelen zijn afgelopen nacht écht van start gegaan. Met als voornaamste discipline de wegrit bij de mannen, maar ook in tal van andere sporten kwamen er al Belgen in actie. Hierbij een overzicht van wat u afgelopen dag kan hebben gemist.

Na knappe zege ook nipte nederlaag voor Belgische basketters 3x3

In hun tweede wedstrijd op de Spelen in Tokio hebben de Belgische basketters 3x3 zaterdag een 18-16 nederlaag geleden tegen gastland Japan. Eerder op de dag waren Nick Celis, Rafaël Bogaerts, Thibaut Vervoort en Thierry Marien wel gestart met een knappe 21-20-zege tegen Letland. Lees hier meer!

Volledig scherm Vervoort en Celis balen. © BELGA

Zilver voor Wout

Zilver voor Wout van Aert in Tokio, onze landgenoot moest na een formidabele finale in Tokio enkel de ontsnapte Richard Carapaz laten voorgaan. De Ecuadoriaan kroonde zich tot olympisch kampioen met een uitval na de gevreesde Mikuni-pass. Tourwinnaar Tadej Pogacar werd derde. Lees hier meer!

Volledig scherm © BELGA

Red Lions winnen van Nederland

De Red Lions hebben Nederland opzij gezet in de eerste wedstrijd van de groepsfase van het hockeytoernooi. Ze wonnen overtuigend met 1-3, met dank aan uitblinker Alexander Hendrickx. Een verdiende overwinning voor de Belgen, die vertrouwen tanken.

Brys en Van Zandweghe grijpen ticket voor halve finales lichte dubbeltwee

Roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe hebben zich rechtstreeks geplaatst voor de halve finales van de lichte dubbeltwee. Het duo klokte in de derde reeks de tweede tijd (6:26.51) op de 2000m. Daarmee waren ze net trager dan Noorwegen (6:25.74) maar hielden ze Canada (6:27.54) achter zich. De top twee van elk van de drie reeksen bereikte rechtstreeks de halve finales, de overige duo’s moesten naar de herkansingen.

Volledig scherm Niels Van Zandweghe (L) en Tim Brys © AFP

Judoka Verstraeten uitgeschakeld in achtste finales

Judoka Jorre Verstraeten begon uitstekend aan zijn Spelen door de Duitser Moritz Plafk (‘s werelds nummer 29) te verslaan en zich te plaatsen voor de achtste finales. Daarin trof hij echter Naohisa Takato, een wereldtopper. De achtste finales werden het eindstation voor Verstraeten op deze Spelen. En hij was daar dan ook het hart van in...

Volledig scherm Jerre Verstraeten. © Photo News

Gillé en Vliegen meteen uitgedubbeld

Het olympisch dubbelavontuur van Sander Gillé en Joran Vliegen zit er al op. De Limburgse tandem verloor in de eerste ronde van het dubbelspel op het hardcourt in de Japanse hoofdstad tegen het Nederlandse duo Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer, die het achtste reekshoofd vormen, in twee sets: 6-3 en 7-6 (7/5). De partij duurde 1 uur en 55 minuten.

De 30-jarige Gillé (ATP 30 dubbel) en de 28-jarige Vliegen (ATP 29 dubbel) wonnen samen al vijf ATP-titels, waaronder een dit jaar (eind februari) in Singapore. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Båstad. Vorig jaar veroverden ze in Nur-Sultan de eindzege.

Volledig scherm © AFP

Sterckx knap vijfde

Gewichthefster Nina Sterckx is op de vijfde plaats geëindigd in de klasse tot 49 kilogram, met een Belgisch record en een totaal van 180 kilogram. Het goud ging naar de Chinese Hou Zhihui (210 kilogram). Sterckx kwam in de Snatch tot 81 kilogram bij haar tweede poging. Haar eerste poging faalde ze op dat gewicht, bij haar derde poging was 84 kilogram te hoog gegrepen. In de Clean & Jerk tilde onze jonge landgenote 99 kilogram. Nadien waagde ze tweemaal haar kans op 101 kilogram, maar zonder succes. Met een totaal van 180 eindigt Sterckx, die vooraf aangaf te dromen van een olympisch diploma (top acht), op de vijfde plaats. Sterckx verbetert ook haar eigen Belgische record, dat op 176 kilogram lag. Lees hier meer!

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

3x3 basketballers winnen

In hun eerste olympische wedstrijd hebben de Belgische basketballers 3x3 Nick Celis, Rafaël Bogaerts, Thibaut Vervoort en Thierry Marien een 21-20 zege geboekt tegen Letland. Vervoort besliste de partij met een tweepunter met nog 55 seconden op de klok. Later op de dag nemen de Belgen het nog tegen Japan op. Zondag zijn Rusland en Servië de tegenstrevers, maandag China en Nederland en dinsdag nog Polen. De top twee van de round robin met acht plaatst zich rechtstreeks voor de halve finales. De nummers drie tot zes spelen de kwartfinales.

Volledig scherm De Belgische 3x3 basketbalploeg won verrassend van Letland © AP

Mertens en Van Uyvanck al uitgeteld

Elise Mertens en Alison Van Uytvanck hebben zaterdag hun eerste ronde in het dubbelspel op de Olympische Spelen verloren. Het Belgische duo moest na één uur en 32 minuten tennis de duimen leggen voor de Spaanse tandem Garbine Muguruza/Carla Suarez Navarro. Het werd 6-3 en 7-6 (7/4)). Lees hier meer.

Volledig scherm Mertens en Van Uytvanck dropen snel af © Photo News

Jessie Kaps uitgeschakeld in het schieten

Jessie Kaps mocht vandaag de spits afbijten voor België, maar onze landgenote is er met een gemiddelde van 10.390 niet in geslaagd de finale in de 10 meter luchtgeweer te halen. Kaps verzamelde uiteindelijk 623.4 punten en eindigde in de kwalificatieronde als 27ste van 50 deelneemsters.

Volledig scherm Jessie Kaps © AP

Eerste medaille is voor China, Zonderland stelt teleur op de rekstok

Er was ook nog niet-Belgisch nieuws. Zo won de Chinese Yang Qian het goud in het schieten in de categorie 10 meter luchtgeweer, waar ook Jessie Kaps aan deelnam. En zo is de eerste medaille van dit toernooi uitgereikt. In de gymnastiek presteerde de Nederlander Epke Zonderland ondermaats aan de rekstok. De jury beoordeelde zijn oefening met een score van 13.833 punten, iets dat zeer waarschijnlijk niet genoeg zal zijn voor een finaleplaats. In het tafeltennis heeft de 12-jarige Syrische Hend Zaza dan weer haar debuut gemaakt (4-0-verlies). Zaza plaatste zich op haar 11de voor Tokio en is de op vier na jongste deelneemster ooit in de geschiedenis van de Spelen.

Volledig scherm Epke Zonderland © ANP

