OVERZICHT. Dit hebt u afgelopen nacht gemist van de Spelen

Red Lions winnen van Nederland

Brys en Van Zandweghe grijpen ticket voor halve finales lichte dubbeltwee

Judoka Verstraeten uitgeschakeld in achtste finales

Jessie Kaps uitgeschakeld in het schieten

Jessie Kaps mocht vandaag de spits afbijten voor België, maar onze landgenote is er met een gemiddelde van 10.390 niet in geslaagd de finale in de 10 meter luchtgeweer te halen. Kaps verzamelde uiteindelijk 623.4 punten en eindigde in de kwalificatieronde als 27ste van 50 deelneemsters.

Eerste medaille is voor China, Zonderland stelt teleur op de rekstok

Er was ook nog niet-Belgisch nieuws. Zo won de Chinese Yang Qian het goud in het schieten in de categorie 10 meter luchtgeweer, waar ook Jessie Kaps aan deelnam. En zo is de eerste medaille van dit toernooi uitgereikt. In de gymnastiek presteerde de Nederlander Epke Zonderland ondermaats aan de rekstok. De jury beoordeelde zijn oefening met een score van 13.833 punten, iets dat zeer waarschijnlijk niet genoeg zal zijn voor een finaleplaats. In het tafeltennis heeft de 12-jarige Syrische Hend Zaza dan weer haar debuut gemaakt (4-0-verlies). Zaza plaatste zich op haar 11de voor Tokio en is de op vier na jongste deelneemster ooit in de geschiedenis van de Spelen.