OVERZICHT. Cats uitgeschakeld, wissel van Belgische wacht in zevenkamp en Van der Plaetsen afgevoerd: dit heeft u vandaag gemist

Pech voor Van der Plaetsen

Thomas Van der Plaetsen heeft niet lang kunnen genieten van deze olympische tienkamp. In de eerste discipline begon hij nochtans uitstekend met een seizoensbeste in de 100 meter met een zeventiende plaats (11.05 seconden). Bij z’n eerste sprong op het verspringen ging het mis. Hij kon zich niet afzetten en kwam meteen in het zand terecht, waarbij hij een hamstringblessure opliep en meteen naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Einde verhaal.

Twee en drie voor België in het zevenkamp

België staat virtueel op twee medailles in de zevenkamp. Na dag één (en 4 van de 7 onderdelen) staat Nafi Thiam op de derde plaats. Verrassend: Noor Vidts doet zelfs beter met een voorlopige tweede plek. De Nederlandse Anouk Vetter staat aan de leiding. Katarina Johnson-Thompson, vooraf toch beschouwd als een van dé medaillekandidaten, moest al forfait geven met een blessure.

Geen Belgische medailles in het jumping

De Belgische jumpingruiters zijn er niet in geslaagd een medaille te veroveren in de finale van de individuele competitie. Grégory Wathelet (Nevados S) zorgde voor de beste Belgische prestatie met een negende plaats.

Wathelet en Nevados S lieten een balk vallen en kregen een bestraffing van vier punten achter hun naam. Ze kwamen rond in 84.26 seconden. Jérôme Guery (Quel Homme de Hus) liet zeven strafpunten optekenen en finishte in 99.84, goed voor de 14e stek. Niels Bruynseels moest constateren dat Delux van T&L enkele keren weigerde om een hindernis te nemen, hij werd dan ook niet in de ranking opgenomen. Vrijdag zijn de ruiters nog aan zet in de teamcompetitie.

Hermien Peters wint haar reeks, Broeckx in herkansing ook naar halve finales

Hermien Peters eindigde als eerste in de eerste reeks van de K1 500 meter voor vrouwen. Met een zeer scherpe tijd van 1:47.959 plaatst ze zich voor de halve finale. Ondanks een snelle start kon Lize Broekx geen plaatsje bij de top drie behalen, ze werd in een tijd van 1:52.476 zevende. Ze plaatste zich zo voor de kwartfinales en moest dus nog een extra race afleggen. Daarin zette ze een prima reeks neer, goed voor dat ticketje richting halve finales. Onze twee Belgen doen dus nog mee in het kajakken morgen.

Nieuw wereldrecord 400 meter horden vrouwen

De Amerikaanse Sydney McLaughlin heeft goud gepakt op de 400 meter horden. Met 51.46 scherpt de 21-jarige atlete haar eigen wereldrecord aan. Eind juni had ze in het Amerikaanse Eugene 51.90 op de tabellen gezet. Nadat het record eerst 16 jaar lang onveranderd bleef, is het de laatste 2 jaar al enkele keren scherper gezet. En nu dus met bijna een halve seconde.

Belgian Cats uitgeschakeld

Drama voor de Belgian Cats. De Belgische basketdames hebben hun kwartfinale tegen thuisland Japan verloren met... 86-85. Ze strandden dus op één luttel puntje van de halve finales op de Olympische Spelen. Een Japanse driepunter op 15 seconden van het einde maakte het verschil. Lees HIER het verslag.

Elise Vanderelst grijpt naast finaleplek op 1.500 meter

Elise Vanderelst heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 1.500 meter. Vanderelst liep in de tweede halve finale naar de elfde plaats met een tijd van 4:04.86. Alleen de vijf snelste loopsters van beide halve finales plaatsten zich voor de medaillestrijd, net als de twee beste verliezende tijden.

De 23-jarige Vanderelst werd na een negende plaats in haar reeks via haar tijd (4:05.63) opgevist. De Henegouwse plaatste zich begin juni op de Diamond League-meeting in Firenze met een Belgisch record (4:02.63) voor de Spelen. Vanderelst veroverde begin maart de Europese indoortitel op de 1.500 meter in het Poolse Torun.

Ganna en Italië met wereldrecord naar goud

Onder impuls van een beresterke Filippo Ganna heeft Italië op de wielerbaan van Izu het goud veroverd op de ploegachtervolging. De Italianen versloegen in de finale Denemarken in een wereldrecord: 3.42,032. Dat was nog net iets sneller dan in de eerste ronde toen Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon en Jonathan Milan al tot 3.42,307 kwamen.

