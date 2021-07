OVERZICHT. Cats halen sloopkogel boven, wissel van de Belgische wacht in het golf en Djokovic naar huis: dit is wat u al gemist heeft

Olympische SpelenDag 7 op de Olympische Spelen alweer. Er kwamen afgelopen nacht al verschillende landgenoten in actie in Tokio — met wisselend succes. Een overzicht van de prestaties die u de voorbije uren mogelijk gemist hebt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Belgische gemengde estafetteploeg wint reeks en plaatst zich voor finale

De Belgische mixed relay-ploeg heeft zijn reeks gewonnen, mét een Belgisch record. Alexander Doom, Imke Vervaet, Camille Laus en Jonathan Borlée liepen naar een tijd van 3:12.75. En dat nog zonder sterkhoudster Cynthia Bolingo. Onze estafetteploeg plaatst zich zo voor de finale van morgen.

Volledig scherm © BELGA

Belgian Cats verpulveren Puerto Rico

Beginnen doen we dit overzicht met goed nieuws, met de Belgian Cats die zonder enige moeite twee op twee pakten. Onze nationale basketvrouwen kenden op de Olympische Spelen zoals verwacht geen moeite met Puerto Rico. Het werd 87-52. Als Australië verliest van China, plaatsen de Cats zich al zeker voor de kwartfinales — die wedstrijd wordt vanmiddag pas afgewerkt.

Volledig scherm © Photo News

Plasschaert mist momentum

Woelige negende en tiende regatta voor Emma Plasschaert in de Laser Radial-klasse in het zeilen. Na die negende was Plasschaert opgerukt van de vierde naar de derde plaats. En toen Anne-Marie Rondom, de Deense leidster, uitgesloten werd in de tiende, leek onze landgenote meer dan ooit op medaillekoers. Maar uiteindelijk miste ze momentum, waardoor ze pas als vijfde naar de medaillerace van zondag mag.

Plasschaert staat op vier punten van brons en twaalf van zilver. Belangrijk: in de medaillerace worden er dubbele punten uitgedeeld.

Volledig scherm © Photo News

Pieters zakt terug in het golf, Detry rukt op

Jammer genoeg is dat tot dusver het enige positieve nieuws dat er vannacht te rapen viel wat Team Belgium betreft. Thomas Pieters (29) is na een tweede ronde van 76 slagen (vijf over par) van de derde naar een voorlopig gedeelde 39e plaats weggezakt op het olympisch golftoernooi van de Spelen in Tokio. Thomas Detry (28) deed vrijdag met een ronde van 67 slagen (vier onder par) drie slagen beter dan donderdag. Hij stijgt zo van de 31e naar de 15e plaats. Nog 16 golfers moeten hun tweede ronde afwerken, de tweede wedstrijddag werd voortijdig stopgezet vanwege de slechte weersomstandigheden.

Volledig scherm Thomas Pieters. © BELGA

Geen stunt Lecluyse

Fanny Lecluyse (29) kon niet stunten in de finale van de 200m schoolslag.. Het bereiken van de olympische finale was hoe dan ook al een enorme prestatie. Een Belgisch record zat er niet in voor Lecluyse, met 2:24.57 zwom ze ruim een seconde boven haar eigen record. De Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker pakte met een wereldrecord (2:18.95) het goud. Lilly King en Annie Lazor grepen zilver en brons voor de Verenigde Staten.

Volledig scherm © BELGA

Geen Vanhoof in BMX-finale

Elke Vanhoof heeft zich dan weer niet kunnen plaatsen voor de olympische finale BMX. De 29-jarige Kempense eindigde in haar halve finale op een zesde plaats. Enkel de top 4 plaatste zich voor de finale. Ook het BMX-programma werd met 45 minuten vertraging afgewerkt vanwege hevige regenval in Tokio.

Volledig scherm © BELGA

Straf exploot van Nederlandse BMX’er

In het BMX bij de mannen stormde de Nederlander Niek Kimmann naar het goud... en hij deed dat met een barst in de knie na een botsing met een official. “Ik snap er geen fluit van”, zei hij achteraf.

Volledig scherm © ANP

Geen ‘Golden Slam’ voor Djokovic

Dé verrassing kwam uit het mannentennis, waar Novak Djokovic geen ‘Golden Slam’ zal pakken. De Servische nummer één van de wereld werd in de halve finale van het tennistoernooi uitgeschakeld door de Duitser Alexander Zverev (ATP-5). Djokovic won de eerste set nog wel overtuigend met 6-1, maar Zverev haalde het in de tweede set met 3-6. In de derde en beslissende set pakte de Duitser zelf met een overtuigende 1-6-score uit.

Volledig scherm © REUTERS

27 nieuwe coronagevallen

Eindigen doen we nog met de dagelijkse coronacijfers. De organisatie maakte vandaag 27 nieuwe coronagevallen bekend. Dat is de hoogste stijging in het aantal besmettingen sinds de coronatests voor de Spelen begonnen op 1 juli. Gisteren waren er ook al 24 nieuwe gevallen.

Bij de nieuwe besmettingen zitten drie atleten. Enkel de identiteit van de Amerikaanse wereldkampioen polsstokspringen Sam Kendricks is bekend. Het totale aantal besmettingen bij betrokkenen van de Spelen loopt zo op tot 220.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.