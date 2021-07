OVERZICHT. Casse verovert brons, Belgian Cats stunten tegen Australië en 3x3-mannen rechtstreeks naar halve finale: dit hebt u de voorbije uren gemist

Olympische SpelenDag 4 op de Olympische Spelen alweer. Er kwamen afgelopen nacht al verschillende landgenoten in actie in Tokio - met wisselend succes. Een overzicht van de prestaties die u de voorbije uren mogelijk gemist hebt.

Belgian Cats verslaan vicewereldkampioen Australië met 85-70!

De Belgian Cats hebben Australië met 85-70 verslagen. Ze speelden een schitterende partij en zorgden voor een absolute stunt tegen de vice-wereldkampioen en nummer twee van de wereld! Is er een betere manier om aan je toernooi te beginnen?

Belgian Lions 3x3 staan in halve finale!

De Belgian Lions 3x3 wonnen deze morgen na een heerlijke buzzer beater van Polen en verzekerden zich daardoor al van een kwartfinale. Maar later op de dag werd het nog mooier voor Vervoort en co. Door het verlies van Nederland tegen Letland eindigt België als tweede en mag het zo rechtstreeks naar de halve finale!

Brons voor Casse

Matthias Casse heeft overtuigend z’n kamp om het brons gewonnen. Met een mooie overname scoorde hij een snelle ippon en schenkt hij ons land zo meteen een tweed medaille. “Op de Spelen van Parijs ga ik opnieuw voor goud”, reageerde hij na de kamp.

Githa Michiels werd uit koers gehaald door te grote achterstand

Githa Michiels is er tijdens haar tweede Olympische Spelen niet in geslaagd te finishen in de mountainbikerace. De 38-jarige Antwerpse reed na een val in de openingsronde op meer dan tien minuten van leidster en latere winnares Jolanda Neff. Omdat ze dreigde gedubbeld te worden, haalde de organisatie haar uit koers. Michiels nam vijf jaar geleden in Rio de Janeiro ook al deel aan de Olympische Spelen. Ze eindigde toen als 21e.

Geen finale voor Louis Croenen

Louis Croenen is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de 200 meter vlinderslag. In zijn halve finale werd hij in 1:56.67, ruim boven zijn Belgisch record (1:55.39), achtste en laatste. Zijn tijd was de traagste van zestien halvefinalisten.

Knappe tiende plek voor triatlete Barthelemy

De Belgische triatlete Valerie Barthelemy werd knap tiende. Landgenote Claire Michel arriveerde als 34ste en ging zo verschrikkelijk diep dat ze na haar aankomst in een rolstoel moest worden weggebracht. De olympische race in het Odaiba Marine Park begon een kwartier later dan gepland vanwege de stortregen. Gedurende de wedstrijd klaarde het weer op, al gingen op het moment van de finish de hemelsluizen toch weer open. De zege was voor Flora Duffy, die Bermuda een eerste gouden plak ooit schonk.

Van Uytvanck uitgeschakeld in het tennis

Alison Van Uytvanck is uitgeschakeld in het tennis. Daags na haar stunt tegen Petra Kvitova moest onze landgenote haar meerdere erkennen in Garbine Muguruza. De Spaanse haalde het in twee sets.

Verrassing in het tennis: Osaka al uitgeschakeld

Ook Naomi Osaka (WTA 2) zit niet meer in het toernooi. De Japanse, één van de boegbeelden van deze Olympische Spelen, heeft de achtste finales van het tennistoernooi niet overleefd. De 23-jarige topper verloor na één uur en tien minuten tennis in twee sets (6-1 en 6-4) van de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 42).

17-jarige Jacoby verrast met goud op 100 meter schoolslag

De Amerikaanse Lydia Jacoby heeft verrassend de 100 meter schoolslag gewonnen. De 17-jarige Alaskaanse tikte aan in 1:04.95, exact 27 honderdsten sneller dan de Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker. De Amerikaanse Lilly King, titelverdedigster, wereldrecordhoudster en op de grote kampioenschappen sinds 2015 ongeslagen op de afstand, werd op 59 honderdsten derde.

Jacoby was al één van de verrassingen in de jonge Amerikaanse selectie. Ze werd de eerste zwemster uit Alaska die erin slaagde zich voor de Spelen te plaatsen.

Weer 2 coronagevallen bij Nederland

Onze noorderburen blijven niet gespaard. Nu zijn er weer twee coronagevallen, zo meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om twee tennisspelers, maar wie juist is niet bekend. Het zou gaan om het zevende en achtste geval binnen TeamNL in Tokio.

