OVERZICHT. Casse begint goed aan D-day, weer prima Belgische prestatie in het triatlon en nóg Nederlandse coronagevallen: dit hebt u vannacht gemist

Olympische SpelenDag 4 op de Olympische Spelen alweer. Er kwamen afgelopen nacht al verschillende landgenoten in actie in Tokio - met wisselend succes. Een overzicht van de prestaties die u de voorbije uren mogelijk gemist hebt.

Casse mag zich opmaken voor kwartfinales

Matthias Casse heeft zonet ook zijn tweede duel op de Olympische Spelen gewonnen. De 24-jarige judoka klopte in zijn achtste finale in de klasse tot 81 kilogram de ervaren Zweed Robin Pacek (30, IJF-28) in de golden score. Casse, die mikt op een (gouden) medaille, mag zich straks opmaken voor de kwartfinales. In zijn openingsduel speelde Casse even met vuur tegen de Puerto Ricaan Gandia, maar ook dat duel won hij gewoon. Lees HIER meer.

Geen finale voor Louis Croenen

Louis Croenen is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de 200 meter vlinderslag. In zijn halve finale werd hij in 1:56.67, ruim boven zijn Belgisch record (1:55.39), achtste en laatste. Zijn tijd was de traagste van zestien halvefinalisten. Lees HIER meer.

Knappe tiende plek voor triatlete Barthelemy

De Belgische triatlete Valerie Barthelemy werd knap tiende. Landgenote Claire Michel arriveerde als 34ste en ging zo verschrikkelijk diep dat ze na haar aankomst in een rolstoel moest worden weggebracht. De olympisch race in het Odaiba Marine Park begon een kwartier later dan gepland vanwege de stortregen. Gedurende de wedstrijd klaarde het weer op, al gingen op het moment van de finish de hemelsluizen toch weer open. De zege was voor Flora Duffy, die Bermuda een eerste gouden plak ooit schonk. Lees HIER meer.

Regen spelbreker voor Van Uytvanck

De regen is voorlopig spelbreker voor Alison Van Uytvanck. Bij een 0-3-achterstand in de eerste set tegen de Spaanse Garbine Muguruza zocht Van Uytvanck de kleedkamers op. ‘t Is nog afwachten wanneer het duel hervat zal worden. Volg het HIER op de voet.

Weer 2 coronagevallen bij Nederland

Onze noorderburen blijven niet gespaard. Nu zijn er weer twee coronagevallen, zo meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om twee tennisspelers, maar wie juist is niet bekend. Het zou gaan om het zevende en achtste geval binnen TeamNL in Tokio. Lees HIER meer.

