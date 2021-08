OVERZICHT. Brons voor Belgisch jumpingteam - Geen medaille voor De Ketele en Ghys

Brons voor Belgisch jumpingteam

De Ketele en Ghys net naast het podium

28ste en 49ste plek voor Belgische dames in marathon

Manon De Roey 46ste

Vierde olympische basketbaltitel op rij voor Team USA

De Verenigde Staten hebben voor de zestiende keer en voor een vierde maal op rij het olympische basketbaltoernooi gewonnen. Frankrijk, dat eerder in Tokio in de poulefase nog te sterk was, werd in de finale met 87-82 verslagen. Het was voor Kevin Durant zijn derde gouden medaille, waarmee hij Carmelo Anthony evenaart.

Zoals verwacht geen Jonathan Borlée in finale 4x400m

De 33-jarige Brusselaar had al vier dagen last van z’n hamstrings en toch ging hij ermee akkoord om gisteren de reeksen te lopen. Dit om zijn broer Kevin te sparen - hij is het prijspaardje dat de Belgen op het olympisch podium moet helpen. “De kans dat ik de finale haal, is bijzonder klein”, vertelde Jonathan Borlée na de ultieme inspanning. Want hij had inderdaad nog veel last. Hij tastte naar zijn linkerbil en net voorbij de finish begon hij te hinken. Foute boel. De Brusselaar moest, ondersteund door z’n ploegmaats, de piste verlaten. Maar niet voor hij eerst nog een blik op het groot scherm wierp: derde in 2:59.37. De finale was binnen en het doel was dus bereikt. Om 14u50 onze tijd gaan de Tornados zonder Jonathan Borlée op zoek naar een medaille.