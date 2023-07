Over exact één jaar starten Spelen Parijs, Cédric Van Branteghem wikt de Belgische kanonnen: “Willen méér dan zeven medailles”

Parijs belooft magische Olympische Spelen : over exact één jaar, op 26 juli 2024, barst het topsportfeest los. Hoe hoog ligt de Belgische lat? “We willen méér dan onze zeven medailles in Tokio”, zegt Cédric Van Branteghem, CEO van het BOIC. Zijn tussentijdse balans van de Belgische olympische kanonnen.

De nabijheid van Parijs kan ook de Belgische atleten inspireren. Het BOIC hoopt alvast de grootste na-oorlogse delegatie te kunnen afvaardigen naar de Franse hoofdstad, ofwel meer dan de 147 atleten in Londen 1948 dus. Aan de vorige Spelen in Tokio in 2021 namen 121 Belgen deel.

“In het beste scenario verwachten we 173 atleten”, zegt Van Branteghem. “In die berekening hopen we dat ook de damesploegen in het volleybal en het hockey zich plaatsen.” Over het aantal geambieerde medailles ligt de lat na de zeven medailles in Tokio zeker niet lager. “We willen méér dan zeven medailles, dat durf ik zeggen”, aldus Van Branteghem.

Volledig scherm Cedric Van Branteghem. © BELGA

Met in totaal 14 Belgische medailles op WK-niveau in 2022 heeft ons land een referentie om goed te kunnen scoren in Parijs. “Al gaf 2022 een vertekend beeld omdat er dat jaar meer door Covid-19 eerder uitgestelde WK’s waren en in een post-olympisch jaar vaak de absolute toppers een sabbatjaar nemen. Na deze sportzomer krijgen we zicht op een betere waardemeter.”

Intussen laat Van Branteghem wel al eens zijn licht schijnen over de grootste Belgische medaillekandidaten voor Parijs, waaronder de medaillewinnaars van Tokio. Al is Van Branteghem realistisch: “Gaan alle onze drie gouden medaillewinnaars weer goud halen? Die kans is ook niet heel groot.”

Nafi Thiam (atletiek): “Anna Hall is een jonge Nafi”

Nafi Thiam maakt geen geheim over haar ultieme ambitie: een derde olympisch goud in Parijs, wat een unicum in de olympische historie van de zevenkamp zou betekenen. “Olympisch goud halen is sowieso moeilijk, maar haar focus is er. Niet dat het tevoren fout was, maar haar trainerswissel deed haar goed. Ik maak me over haar niet teveel zorgen. De Amerikaanse Anna Hall zal haar grootste uitdaagster zijn. Dat kan goed zijn voor Nafi. Hall is qua lichaam een jonge Nafi. Als Nafi gezond is en ze wint niet, dan is het omdat Anna Hall nog beter is.”

Volledig scherm Nafi Thiam. © Eric Lalmand / BELGA

Nina Derwael (gymnastiek): “Atlete die voor zichzelf druk creëert”

Derwael verdedigt in Parijs haar olympisch goud op de brug met de ongelijke leggers. “Nina maakte na een lange pauze zonder veel specifieke voorbereiding meteen een goeie herstart met een medaille (brons op het WK in Liverpool in 2022, red). Bij haar gaat het ook om de blessuregevoeligheid. Fit en gezond zie ik haar meespelen om de medailles. Twee keer olympisch goud naeen zou het summum zijn. Ze zal heel gebeten zijn. Zij is het type atleet die druk voor zichzelf creëert en druk nodig heeft. Ik kijk uit naar het WK in Antwerpen als graadmeter.”

Volledig scherm Nina Derwael. © Photo News

Red Lions (hockey): “Structuur van seriewinnaars”

De Red Lions piekten in Tokio met olympisch goud als ultieme bekroning van een jarenlang parcours. Of zij nu wat riskeren verzadigd te raken? “Er zit wel nieuw bloed in. Hun verlies op het WK begin dit jaar kan belangrijk zijn om extra gebrand full focus te houden. Winnen was bijna een automatisme. Ik voel niet dat daar verzadiging in zit. De Red Lions hebben een structuur gecreërd om ‘seriewinnaars’ te zijn. Dat bestond vroeger in België niet, maar zij durven echt die ambitie op zijn Hollands uitspreken. Hun succes hangt niet af van een generatie.”

Volledig scherm Red Lions. © Tom Goyvaerts / BELGA

Wout van Aert, Remco Evenepoel en Lotte Kopecky (wielrennen): “Een super-Ronde van Vlaanderen”

België heeft in wielrennen traditioneel meerdere troefkaarten. Wout van Aert - zilver in Tokio -, Remco Evenepoel en Lotte Kopecky springen er nu bovenuit. “Het moeilijk van de olympische wegrit is dat een ploeg maar vier renners telt. Zowel Remco als Wout kunnen de koers zelf maken. Het parcours lijkt op een super-Ronde van Vlaanderen. Pogacar, Van der Poel of Roglic zullen ook wel goed zijn. Bij de vrouwen verwacht ik een duel België-Holland. Kopecky is absolute top. In wielrennen inclusief piste mogen we naar meer dan een medaille streven.”

Volledig scherm Wout van Aert Wout en Remco Evenepoel. © Vincent Kalut / Photo News

Matthias Casse (judo): “Grigalashvilla kan hem blokkeren”

Casse mikte in Tokio op goud, maar mocht achteraf gezien door zijn schouderblessure blij zijn met brons. Casse zal uit zijn op revanche. “Matthias is toch de grote hoop in judo. Hij presteert heel constant. Er rust wel druk op zijn schouders, maar die kan daar mee om. Hopelijk blokkeert de sterke Georgiër Tato Grigalashvili hem niet. Judo heeft ons in het verleden al vaak medailles opgebracht. Toma Nikiforov of Jorre Verstraeten kunnen altijd verrassen. Bij de vrouwen hebben we onder meer Mina Libeer, maar we mogen ons daar niet rijk in rekenen.”,

Volledig scherm Op het WK in mei bleek Tato Grigalashvili te sterk voor Casse. © AFP

Jumpingploeg (paardensport): “Wie weet ook individueel iets mogelijk”

Tokio 2021 bracht mooi brons voor de jumpingploeg met Pieter Devos, Gregory Wathelet en Jérôme Guery. De nationale jumpingploeg is nu al zeker van Parijs 2024. Wie België zal vertegenwoordigen hangt af van de ultieme vorm van de ruiters én de toppaarden. “De jumping in België is een voorbeeld van een ‘winning process’. Zij presteren consistent goed in de wereldtop in een sport met veel factoren: de paarden, de eigenaars en de ruiters. De federatie lukt er steeds weer in dat te doen werken. Wie weet is er zelfs individueel iets mogelijk.”

Volledig scherm Pieter Devos, Jerome Guery en Gregory Wathelet met hun bronzen medaille in Tokio 2021. © AFP

Bashir Abdi (atletiek): “Fenomeen uitgegroeid tot wereldtop”

Bashir Abdi heeft zijn bronzen medaille in de marathon van Tokio 2021 erna bevestigd met topplaatsen in de marathon van Rotterdam, op het WK in Eugene en de marathon van Londen. “Bashir is een echt fenomeen en uitgegroeid tot de absolute wereldtop. We zullen het nu weer in Berlijn zien, maar ik denk dat Eliud Kipchoge untouchable is. Maar hij is toch ook alweer een jaartje ouder. Die superjonge gast die dit jaar de marathon van Londen won (Kelvin Kiptum, red.), maakt wel indruk.”

Volledig scherm Bashir Abdi. © AFP

Emma Plasschaert (zeilen): “Omstandigheden Marseille liggen haar”

Zeilster Plasschaert strandde in Tokio op de ondankbare vierde plaats en blijft met stip een medaillekandidaat: “Emma is deze maand als zesde geëindigd op het olympisch testevent in Marseille. Ze won vier van de tien manches en eigenlijk vijf, maar door een te rappe start was ze gediskwalificeerd. Die foutjes moeten er nog uit. Het wisselende weer in Marseille ligt haar. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts (49er FX-klasse) reken ik tot de outsiders. Zij waren vijfde in het testevent, maar gekapseisd in de voorlaatste manche. Anders waren ze tweede.”

Volledig scherm Emma Plasschaert. © Jimmy Bolcina / Photo News

Sarah Chaari (taekwondo): “Gaat er volle bak voor”

Chaari profileert zich in taekwondo als een nieuw kanon door vorig jaar zowel de WK-titel bij de junioren als de senioren bij de -62 kg te halen. Dit jaar won ze goud op de Europese Spelen, al moet ze op de Spelen in Parijs wel in een hogere gewichtsklasse (-67 kg) uitkomen. “Sarah gaat die switch nu maken, dus dat zullen we nog moeten ondervinden. Maar ze is in ieder geval super gemotiveerd, heel ambitieus en superprofessioneel. Ze gaat er echt wel volle bak voor.”

Volledig scherm Sarah Chaari. © Laurie Dieffembacq / BELGA

Outsiders? “Belgian Cats on a roll”

Waar ziet Van Branteghem mometeel als outsiders voor een medaille? Als ex-olympische atleet klopt zijn hart voor de 4x400m-ploeg, onfortuinlijk vierde in Tokio: “Maar het zal niet makkelijk zijn. We hebben minimum twee lopers nodig die op zijn minst een tijd in de 44 seconden lopen. Kevin kan dat misschien weer uit zijn hoed toveren. In de mixed relays zit potentieel met ook Cynthia Bolingo, maar de andere landen hebben nog meer in de breedte. De Belgian Cats is een ploeg die ambitie durft uitspreken. Je ziet dat het klikt met de nieuwe Franse coach en Emma stuwt de ploeg naar een hoger niveau. De Belgian Cats zijn echt “on a roll”. De 3x3-basketploeg hebben al laten zien dat ze geen lucky shot zijn. In kajak reken ik Hermien Peters en Lize Broekx bij de potentiële kanshebbers, net zoals het triatlon, tennis, golf, gewichtheffen en roeien mogelijkheden bieden. Maar het is moeilijk om op dit moment te voorspellen wie in welke sporten de ‘dark horses’ zullen zijn.”

Volledig scherm Emma Meesseman bij de EK-titel in Slovenië. © AFP